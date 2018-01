Proti zníženiu počtu prvých tried osemročných gymnázií vznikla petícia

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 19. januára (TASR) – Väčšina cirkevných a súkromných osemročných gymnázií v Bratislave zrejme nebude môcť v septembri otvoriť prvý ročník. Od školského roka 2018/2019 by mala začať platiť kvóta na to, koľko študentov môže nastúpiť do prvého ročníka týchto škôl. Proti zníženiu počtu prvých ročníkov na tomto druhu škôl, predovšetkým cirkevných a súkromných, vznikla petícia.Podľa vyjadrenia predsedu petičného výboru Miroslava Draguna ich cieľom je vyzbierať do 28. januára 10.000 podpisov.poznamenal. Petíciu podpísalo okolo 2000 ľudí.Vytvorenie desaťpercentnej kvóty sa dotkne najmä Bratislavského samosprávneho kraja, predovšetkým hlavného mesta. Tu navštevuje tento druh škôl zhruba 19 percent študentov.vysvetlila šéfka rezortu školstva. V súčasnosti rezort školstva nemá kompetencie na to, aby prideľoval počty tried pre osemročné gymnáziá.vysvetlila Lubyová.Okresné úrady rozhodli, že od septembra by sa v Bratislave mala otvoriť jedna trieda cirkevného gymnázia, ide o Gymnázium Matky Alexie. Ďalších päť cirkevných gymnázií prvákov nebude môcť prijať. Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) uviedla, že tento krok bude viesť k likvidácii cirkevných škôl v Bratislave.Otvoriť prvú triedu žiadalo šesť súkromných gymnázií. Spomedzi nich okresný úrad rozhodol, že vyučovať sa bude len v dvoch triedach jednej školy, konkrétne na Prvom súkromnom gymnáziu v Bratislave na Bajkalskej ulici.V ostaných krajoch s kvótami problém mať nebudú. V súčasnosti ju napĺňajú na päť, maximálne sedem percent. S kvótami však nesúhlasí minister vnútra SR.poznamenal. Lubyová podotkla, že chce, aby sa počty tried na cirkevných a súkromných gymnáziách ešte zmenili. Zmenu chce rezort školstva podľa jej slov zabezpečiť v čo najkratšom čase, stihnúť to chcú do momentu prijímacích pohovorov.