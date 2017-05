Protikorupčný pochod sa zrejme zopakuje, organizátori chystajú petíciu

Na snímke účastníci pochodu proti korupcii v Bratislave 18. apríla 2017. Pochod zorganizovali študenti, ktorí okrem iného požadajú odstúpenie ministra vnútra R. Kaliňáka, policajného prezidenta T. Gašpara a prešetrenie káuz Gorila a Bašternák. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. mája (TASR) - Veľký protikorupčný pochod sa zrejme zopakuje, keďže neboli splnené požiadavky jeho organizátorov. Potvrdil to jeden z organizátorov Dávid Straka. Akciu pred dvomi týždňami podporili v Bratislave tisícky ľudí. Stredoškoláci Dávid Straka a Karolína Farská chcú tiež spustiť petíciu. Plánujú vyzbierať 100.000 podpisov a obrátiť sa s požiadavkami na Národnú radu SR. Podrobnosti povedia v utorok 2. mája.Organizátori protestu žiadajú dôkladné vyšetrenie káuz, odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara. Taktiež požadujú odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a pokračovanie vo vyšetrovaniach a súdnych konaniach ohľadom všetkých Vladimírom Mečiarom amnestovaných skutkov.Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) na pochod reagoval tým, že súčasná vláda by mala aj naďalej podporovať, aby ľudia mohli slobodne prejavovať svoje názory, počúvať ich a rátať s tým, že sa môžu zúročiť vo voľbách. Spolu s niektorými ďalšími ministrami za Smer-SD zdôrazňoval, že treba brať do úvahy aj hlas ľudí vo voľbách a poukazoval, že Kaliňáka krúžkovalo 350.000 ľudí. Viacerí ministri sa zhodli, že nevidia dôvod na Kaliňákov odchod.Premiér Robert Fico (Smer-SD) počas víkendu vyhlásil, že minister Kaliňák a policajný prezident Gašpar majú jeho plnú dôveru. Zároveň uviedol, že téme korupcie venuje primeranú pozornosť a jeho vláda robí, čo môže. Odmieta však vytváranie dojmu, že všetci ministri sú zlí. Tvrdí, že ak uvidí pri ktoromkoľvek z nich pochybenie, bude konať.V reakcii na nedávny Veľký protikorupčný pochod organizovaný stredoškolákmi, ktorý priviedol do ulíc niekoľko tisíc ľudí, uviedol, že korupcia je téma, ktorá hýbe Slovenskom. Zopakoval, že rešpektuje právo ľudí zhromažďovať sa. Zároveň poukázal na kroky proti korupcii, spomenul prípravu zákona o oznamovateľoch korupcie aj na vládou schválené opatrenia na boj s daňovými únikmi.Fico zároveň odmietol, žeby niekto kládol prekážky vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom pri vyšetrovaní napríklad kauzy Gorila.