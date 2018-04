Protimonopolný úrad kontroloval obchodníkov s tonermi

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Bratislava 16. apríla (TASR) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) vykonal neohlásenú inšpekciu u podnikateľov pôsobiacich v oblasti nákupu, predaja a distribúcie originálnych atramentových a tonerových kaziet do tlačiarenských zariadení, kopírovacích zariadení či faxov. Dôvodom bolo podozrenie z porušovania pravidiel.Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi pôsobiacimi v predmetnej oblasti mohlo dôjsť k uzavretiu dohôd obmedzujúcich súťaž, respektíve k zneužitiu dominantného postavenia, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnom obstarávaní. Úrad preto považoval za potrebné preveriť podozrenie na možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže zo strany zastúpenia jednej zo značiek pôsobiacich v danej oblasti v rámci Slovenskej republiky, respektíve zo strany koncových distribútorov.V prípade preukázania porušenia súťažných pravidiel hrozí podnikateľom pokuta až do výšky desať percent z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.dodala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.