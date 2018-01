Protimonopolný úrad:MZV cez Predsedníctvo neporušilo hospodársku súťaž

Predsedníctvo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR nedisponuje dôkazmi, že konanie firiem oslovených v súvislosti so zákazkou na audiovizuálne služby, ktorú zadalo Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) SR pri príležitosti predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, by nebolo v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. PMÚ to oznámil po tom, ako 10. januára ukončil prešetrovanie.uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.Úrad tu zároveň považuje za nevyhnutnéPodľa Oľšavskej PMÚ využil počas prešetrovania všetky vyšetrovacie prostriedky a úkony, pomocou ktorých mohol za daného stavu preukázať uzatvorenie protisúťažnej dohody.uviedla Oľšavská.PMÚ zároveň preskúmal doplnenie podnetu, ktorý mu bol doručený po ukončení prešetrovania zákaziek zadávaných MZV v rámci organizácie kultúrnych podujatí počas predsedníctva. Podozrenia sa týkali nesúladu konania oslovených subjektov so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. PMÚ 10. januára 2018 rozhodol, že zotrváva na svojich pôvodných záveroch o ukončení prešetrovania, teda že