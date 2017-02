Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Atalian SK a AB Facility

Protimonopolný úrad (PMÚ) Foto: Teraz.tv Foto: Teraz.tv

Bratislava 6. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil 26. januára koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Atalian SK, s. r. o., Bratislava (ASK) nad podnikateľom AB Facility, s. r. o., Bratislava (ABF). Informovala o tom dnes hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 27. januára.spresnila.Úrad podľa nej posudzoval dosah na trh poskytovania služieb facility manažmentu ako celku a následne na trh poskytovania služieb všeobecného facility manažmentu (VFM), nakoľko podľa podkladov predložených v oznámení účastníci koncentrácie poskytujú prevažne služby VFM, a to upratovacie služby, údržbu zelene a služby dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.upozornila.Podnikateľ ASK patrí do ekonomickej skupiny Atalian, ktorá pôsobí v oblasti správy a údržby budov a zariadení – tzv. facility manažment. Podnikateľ ASK poskytuje čistiace technológie, upratovacie služby, údržbu zelene, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu. Prostredníctvom spoločne kontrolovanej spoločnosti CI – servis, a.s., Košice poskytuje aj bezpečnostné služby.Nadobúdaný podnikateľ ABF tiež spoločne kontroluje spoločnosť Euroclean, s. r. o., Bratislava a spoločnosť Euroclean Slovakia, s.r.o., Bratislava (skupina ABF). Skupina ABF svoju činnosť vykonáva len na území SR a pôsobí v oblasti poskytovania služieb facility manažmentu, poskytuje služby dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie, upratovacie služby (vrátane upratovania a čistenia železničných vozňov), vykonáva správu bytových domov, technickú správu budov a zároveň poskytuje energetické služby a prenajíma umývacie linky pre železničné vozne.