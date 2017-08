Protimoslimská senátorka sedela v austrálskom parlamente v burke

Na kombo snímke senátorka Pauline Hansonová si vyzlieka burku počas hodiny otázok v austrálskom Senáte v Canberre 17. augusta 2017. Hansonová, líderka anti-moslimskej a anti-imigračnej menšinovej strany One Nation (Jeden národ) takýmto spôsobom presadzuje v parlamente zákaz nosenia buriek na verejnosti. Burku si na zasadnutí oblieka na niečo vyše desať minút. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 17. augusta (TASR) - Austrálska senátorka Pauline Hansonová vyvolala hnev a silný odpor zákonodarcov, keď dnes prišla do parlamentu oblečená v burke. Urobila to v rámci svojej kampane za celoštátny zákaz islamských závojov zakrývajúcich tvár.Hansonová - líderka protimoslimskej, protiprisťahovaleckej menšej strany Jeden národ - si na vyše desať minút sadla do lavíc v čiernom odeve zahaľujúcom celé telo od hlavy po členky. Potom si odev vyzliekla, postavila sa a vysvetlila, že chce takéto oblečenie zakázať z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti.vyhlásila Hansonová, známa obdivovateľka amerického prezidenta Donalda Trumpa, pričom senátori vyjadrili nesúhlas s jej slovami.Generálny prokurátor George Brandis vyvolal potlesk, keď povedal, že vláda burky nezakáže. A ostro Hansonovú skritizoval za, ktorý urazil austrálsku menšinu moslimov.uviedol Brandis.Líderka opozície v Senáte Penny Wongová povedala Hansonovej:Opozičný senátor a moslim narodený v Iráne Sam Dastyari uviedol:vyhlásil Dastyari.Predseda Senátu Stephen Parry oznámil, že totožnosť Hansonovej bola preverená a potvrdená, kým vstúpila do budovy. Takisto dodal, že nebude členom Senátu diktovať zásady obliekania.