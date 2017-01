Protipovodňové opatrenia na hornej Nitre by mohli dokončiť v júli

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nováky/Handlová 13. januára (TASR) - Súbor 13 čiastkových opatrení, ktoré by mali znížiť riziko povodní na hornej Nitre a budú financované prevažne z takzvaných Nórskych fondov, by mali dodávatelia zrealizovať do konca júla tohto roka. Projekt v réžii Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., a miest Nováky a Handlová za viac ako 3,76 milióna eur komplexnejšie rieši povodia troch riek - Nitry, Handlovky a Bebravy. Vodohospodári ho chceli pôvodne ukončiť v závere roka 2015, neskôr termín ešte viackrát posunuli.Desať z 13 čiastkových projektov má už odovzdané staveniská a dodávatelia už na nich začali realizovať práce, pričom ide vzhľadom na ročné obdobie prevažne o výruby, informoval TASR hovorca SVP Pavel Machava.ozrejmil.Zdržanie, ako zdôvodnil posun termínov ukončenia projektu hovorca SVP, je spôsobené hlavne zdĺhavým procesom verejného obstarávania a následnou kontrolou tejto dokumentácie na Úrade vlády SR.ozrejmil.Cieľom projektu, ktorý reaguje najmä na povodne z roku 2010 a vodohospodári ho predstavili na začiatku roka 2015, je znižovať zraniteľnosť ľudí hornej Nitry a ekosystémov voči klimatickým zmenám. Celá protipovodňová výstavba na hornej Nitre pozostáva z 13 čiastkových opatrení, z ktorých desať zabezpečuje SVP a zvyšné tri stavby mestá Nováky a Handlová. Tie sa na financovaní svojich projektov musia taktiež podieľať 15 percentami, ako aj vodohospodári.V prípade Handlovej pôjde o približne 57.000 eur, v prípade Novák o asi 62.000 eur. Z celkovej sumy, ktorá nemala presiahnuť 3.764.500 eur, poskytnú Nórske fondy takmer 3,2 milióna eur. Suma na realizáciu projektu sa však zvýši.dodal Machava.