Protipovodňové opatrenia na Neresnici čakajú na výzvu z eurofondov

Zvolen 26. januára (TASR) - Na riečke Neresnica vo Zvolene, ktorá sa počas prívalových dažďov často vylieva z koryta a ohrozuje nielen obyvateľov v tejto časti mesta, ale aj dopravu na ceste smerom na Krupinu, by sa v najbližších rokoch mali zrealizovať protipovodňové opatrenie.uviedol pre TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Pavel Machava.Investícia je vo výške takmer 3,22 milióna eur, z toho stavebné náklady sú viac ako 2,97 milióna eur.podotkol Machava.Protipovodňové opatrenia sa majú realizovať na úseku dlhom 2,2 kilometra a to po oboch stranách Neresnice. Na ľavej strane toku, popri štátnej ceste, sú navrhnuté nábrežné aj oporné múry a na pravej strane prerušované nábrežné múry.Doba realizácie od podpisu zmluvy by mala trvať 24 mesiacov.pripomenul hovorca SVP.