Protivládne demonštrácie vo Venezuele majú 21. obeť

Protivládni demonštranti pochodujú po diaľnici počas masovej demonštrácie v Caracase 19. apríla 2017. Odporcovia venezuelského prezidenta Nicolása Madura vyzývajú ľudí, aby vyšli do ulíc protestovať. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 24. apríla (TASR) - Masové protivládne demonštrácie vo Venezuele si vyžiadali ďalšiu obeť, informovalo v noci nadnes miestne ministerstvo vnútra.Almelina Carrillová podľahla zraneniam v nemocnici po tom, čo ju minulý týždeň počas protestov zasiahla do hlavy fľaša so zamrznutou vodou. Fľašu hodil niekto z veľkej výšky. Celkovo tak počas takmer mesiac trvajúcich protestov zahynulo 21 ľudí.Dôvodom protestov je rozhodnutie najvyššieho súdu o obmedzení právomocí opozíciou ovládaného parlamentu, uviedla agentúra AP.Medzi požiadavkami opozičných predákov figuruje aj vypísanie predčasných volieb.Prezident Nicolás Maduro v nedeľu vyhlásil, že opozícii neustúpi. Vyzval ju, aby sa vrátila k rokovaniam, ktoré prerušila vlani v decembri.Venezuela prechádza vážnou politickou a hospodárskou krízou. Maduro obviňuje oponentov zo sprisahania so zahraničím proti jeho socialistickej vláde. Opozícia, naopak, kritizuje autoritársky štýl jeho vládnutia.Vzhľadom na nízke ceny ropy a dlhoročné zlé hospodárenie chýbajú vo Venezuele - krajine s najvyššou infláciou na svete - devízy na dovoz potravín, liekov i iných každodenných potrieb.