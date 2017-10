Protivládneho extrémistu odsúdili na doživotie za usmrtenie policajta

Ilustračné foto Foto: KR PZ Žilina Foto: KR PZ Žilina

Norimberg 23. októbra (TASR) - Súd v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko uložil v pondelok doživotný trest odňatia slobody protivládnemu extrémistovi, ktorý pri vlaňajšom zásahu bezpečnostných zložiek v jeho dome strieľal na policajtov, pričom jednému z nich spôsobil smrteľné zranenia. O vynesenom rozsudku informovala agentúra DPA.Konanie 50-ročného muža sympatizujúceho s hnutím tzv. ríšskych občanov (Reichsbürger) súd vyhodnotil ako vraždu a dvojnásobný pokus o vraždu. Obhajoba pritom tvrdila, že išlo o usmrtenie z nedbalosti, čo by v prípade potvrdenia znamenalo výrazne miernejší trest. Obžalovaný Wolfgang P. vstupoval do súdnej siene s úsmevom na tvári a rozsudok prijal bez prejavenia emócií.K uvedenej prestrelke došlo v polovici októbra 2016 v bavorskej obci Georgensgmünd pri zásahu zameranom na konfiškáciu približne 30 kusov zbraní. Tie Wolfgang P. legálne vlastnil, polícia sa však obávala, že by ich mohol zneužiť. Strelné poranenia utrpeli traja zasahujúci policajti, z ktorých jeden po prevoze do nemocnice zomrel.Incident upriamil pozornosť na dovtedy málo známe hnutie ríšskych občanov, zastrešujúce rôzne skupiny a jednotlivcov, ktorí neuznávajú existenciu súčasného Nemecka a jeho vlády. Tvrdia, že po právnej stránke stále existuje nemecká Tretia ríša v hraniciach z roku 1937, teda spred druhej svetovej vojny. Odhaduje sa, že hnutie má v Nemecku približne 10.000 prívržencov.