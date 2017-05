PROVOKÁCIA: Tento Nemec pristál pred 30 rokmi na Červenom námestí

Mathias Rust Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Bratislava 27. mája (TASR) - Mladý nemecký amatérsky letec a dobrodruh Mathias Rust so svojím športovým lietadlom pristál pred 30 rokmi v centre ruskej metropoly Moskvy, priamo na Červenom námestí pred bránami Kremľa.Neuveriteľnývtedy len 19-ročného občana západnej Spolkovej republiky Nemecko (SRN) z 28. mája 1987 mnohí dodnes považujú za najprovokujúcejšiu udalosť obdobia konca studenej vojny.Pre sovietske komunistické vedenie znamenalo hladké pristátiepred Leninovým múzeom takmer katastrofu. Prakticky okamžite bol do dôchodku odkomandovaný celý zástup zaslúžilých generálov. So svojím postom sa dokonca musel rozlúčiť aj vtedajší minister obrany Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).Narušiteľ z nepriateľského SRN preletel na svojej malej Cessne 172B z fínskych Helsínk až do Moskvy. Dovtedy mal nalietaných len 90 hodín.Na súdnom procese odborníci neskôr potvrdili, že Rust na tejto svojej dobrodružnej ceste porušil celkom 53-krát medzinárodné letové predpisy. Štyrikrát preletel medzinárodné vzdušné koridory a okolo moskovského letiska Šeremetevo sa pohyboval priečne cez pristávacie a štartovacie dráhy, a to v čase najväčšej špičky. On sám za najdramatickejší okamih označil stretnutie so sovietskou stíhačkou.Myšlienka vydať sa do Moskvy sa v jeho hlave zrodila údajne len vo februári alebo marci 1987. Zaobstaral si tri podrobné mapy Sovietskeho zväzu a na jednej z nich si vyznačil trasu budúceho letu. Najskôr sa však z nemeckého Hamburgu vypravil na Island - údajne preto, aby si prezrel reykjavícku vilu, v ktorej sa Michail Gorbačov stretol s Ronaldom Reaganom. Potom už nasledovali Shetlandské ostrovy, nórsky Bergen a prelet cez Švédsko do Helsínk. Po celý čas mal Rust pri sebe iba spací vak a prilbu pre prípad núdzového pristátia. Helsinským úradom oznámil, že letí do švédskeho Štokholmu. Na neskoršom súdnom procese povedal, že do poslednej chvíle nebol rozhodnutý, že predsa len poletí do Moskvy.Dve hodiny po štarte z helsinského letiska Malmi bola už však jeho malá športová Cessna v sovietskom vzdušnom priestore. Rust jednoducho vypol palubnú rádiovú stanicu,, a namieril si to priamo k Moskve.Letel vo výške 300-700 metrov nad zemou a nepristál ani vtedy, keď sa po jeho boku objavilo vojenské lietadlo. Vrajjeho varovanie. Život amatérskemu letcovi možno zachránilo to, že Moskva sa chcela vyhnúť ochladeniu vzťahov so Západom, aké nastalo v roku 1983.Na moskovskom Červenom námestí Rusta okamžite zatkli a po necelých štyroch mesiacoch odsúdili na štyri roky väzenia a zaplatenie súdnych poplatkov. Na súdnom procese sa Mathias Rust obhajoval tvrdením, že svoju cestu zamýšľal ako mierovú misiu a keďže vraj nie Washington a Bonn, ale práve Moskvu považoval za, chcel sa stretnúť so sovietskym vedením aVo väzení si čudný posol mieru napokon odsedel len 15 mesiacov a vrátil sa do nemeckého Hamburgu. Tam ho vylúčili z Asociácie nemeckých amatérskych pilotov.Mathias Rust sa neskôr dostal opäť pred súd za to, že pri výkone náhradnej vojenskej služby v hamburskej nemocnici pobodal študentku zdravotnej školy. V roku 2002 založil nadáciu, ktorá podporovala aktivity pre hľadanie mierových východísk na Blízkom východe. Neskôr sa živil ako profesionálny hráč pokru. V roku 2005 bol odsúdený za podvody. Ako analytik údajne pracoval v roku 2012 v jednej nemenovanej investičnej banke so sídlom vo švajčiarskom Zürichu.Športové lietadlo Cessna 172B, ktoré dopravilo Rusta do Moskvy, je dnes vystavené v berlínskom Technickom múzeu.