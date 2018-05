Prudké búrky zasiahli vo štvrtok popoludní časti východného Rakúska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Waidhofen an der Thaya/Oberpullendorf 10. mája (TASR) - Časti východného Rakúska zasiahli vo štvrtok popoludní prudké búrky sprevádzané značným množstvom zrážok.Ako vyplýva zo správy tlačovej agentúry APA, suchá pôda nedokázala pojať veľké množstvo vody, ktorá tak z polí smerovala do obcí ako Vitis, Pfaffenschlag a Gastern, kde podobne ako v iných častiach dolnorakúskeho okresu Waidhofen an der Thaya zaplavila obytné domy a poškodila cestné komunikácie. Kapacity obecných kanalizácií nestačili na masy vody po enormnom množstve spadnuvších zrážok v krátkom čase.V spomínanom okrese, ktorý však nebol jediným zasiahnutým, pracovalo na odstránení následkov rozmarov prírody v skorých večerných hodinách asi 100 príslušníkov jedenástich hasičských útvarov.Zo spolkovej krajiny Burgenland hlásili predovšetkým z Deutschkreutzu a Raidingu v okrese Oberpullendorf zaplavené pivničné priestory, z ktorých hasiči v súčasnosti odčerpávajú vodu.