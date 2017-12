Prudký vietor narobil v Poľsku škody, tisícky ľudí sú bez elektriny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 24. decembra (TASR) - Prudký nárazový vietor, ktorý v noci na nedeľu pocítili na značnej časti poľského územia, narušil plynulé zásobovanie občanov elektrickým prúdom. V dôsledku poškodenia energetických sietí sa bez elektrického prúdu ocitli na Štedrý deň tisícky ľudí, a to v celkove desiatich vojvodstvách krajiny.Meteorológovia vyhlásili varovanie, ktoré je stále platné pre viacero poľských regiónov.Spomedzi celkove viac ako 700 nočných výjazdov hasičov zaznamenali do predpoludnia až 250 zásahov v Pomoranskom vojvodstve na severe Poľska.Odtiaľ prišla i správa o tragickom nešťastí, pri ktorom vyhasol život sedemročného chlapčeka. Na motorové vozidlo, v ktorom cestoval s otcom, padol vyvrátený strom. Otec utrpel ťažké zranenia, syn to, žiaľ, neprežil.Informácie priniesli spravodajská televízia TVN24, ako aj tlačové agentúry PAP a DPA.Najviac práce mali hasiči s odstraňovaním stoviek vyvrátených stromov, ktoré blokovali cestné komunikácie, ale aj železničné trate. V rádovo desiatkach prípadov došlo aj k poškodeniu strešných konštrukcií objektov.S utíchajúcim vetrom sa energetikom pomaly darí odstraňovať poruchy, čo si vyžiada rádovo hodiny.