Prvá dáma džezového spevu Ella Fitzgerald sa narodila pred 100 rokmi

Na archívnej snímke zo 4. júla 1973 vystupuje Ella Fitzgeraldová v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Newport News/Bratislava 25. apríla (TASR) - Americká černošská speváčka Ella Fitzgeraldová počas vyše 60-ročnej kariéry nahrala viac ako 200 platní a 13-krát ju ocenili cenou Grammy. Narodila sa 25. apríla 1917 v mestečku Newport News v štáte Virgínia v Spojených štátoch amerických (USA). V utorok uplynie od jej narodenia rovných sto rokov.Prvá dáma džezového spevu ohromovala svojím nádherne zafarbeným hlasom s rozsahom troch oktáv v pomalých aj temperamentných džezových skladbách. Fascinujúce bolo aj jej umenie scatu, čo je improvizovaný jazzový spev, pri ktorom sa používajú nezmyselné slová, slabiky alebo sa spieva bez artikulácie.Jej rodičia sa rozišli krátko po jej narodení. Matka s Ellou sa presťahovala do mestečka Yonkers neďaleko New Yorku a žila s priateľom z detstva Josephom da Silvom, zo vzťahu sa narodila ďalšia dcéra Frances. Obe dievčatá osireli v roku 1932, keď ich matka neprežila autohaváriu, krátko po nej zomrel aj da Silva. Strata blízkych na Ellu Fitzgeraldovú ťažko doľahla, vynechávala vyučovanie, búrlivá povaha ju priviedla medzi miestny gang "neposlušných detí", tulákov a bezdomovcov aj do polepšovne.Svoj spevácky debut absolvovala v novembri 1934 v divadle Apollo v newyorskom Harleme (USA). Divákov si získala v rámci pravidelného programu venovanému amatérskym spevákom. Saxofonista a aranžér Benny Carter zaznamenal jej prirodzený talent, zoznámil ju s ľuďmi z branže a tí jej pomohli. Ella vystupovala a vyhrávala každú talentovú šou, ktorej sa zúčastnila.Na sólovú profesionálnu dráhu sa vydala v kapele Tonyho Bradshawa účinkujúcej v Harlem Opera House. Ďalšiu príležitosť získala v orchestri Chicka Weba, kde zarábala týždenne okolo 12 a pol dolára. Keď kapelník v roku 1939 zomrel, hudobníci splnili jeho posledné želanie a orchester účinkoval pár rokov pod názvom Ella Fitzgerald and Her Famous Band (Ella Fitzgeraldová a jej famózny orchester). Začiatok jej kariéry sa viaže aj k manažérovi spoločnosti Decca Miltovi Gablerovi a impresáriovi Normanovi Granzovi. Vďaka Gablerovým a Granzovým nahrávacím spoločnostiam nielen koncertovala, ale začala vydávať prvé LP platne a tešila sa narastajúcemu záujmu publika. V repertoári mala viac než 250 piesní, drvivú väčšinu z nich napísali legendárni skladatelia Duke Ellington a Irving Berlin. Prvý album z roku 1950 dostal názov Pure Ella a boli na ňom originálne interpretácie skladieb Georgea Gershwina. Posledný vyšiel pod názvom Back on the Block v roku 1989. Ella spolupracovala s mnohými velikánmi džezu, akými boli napríklad Louis Armstrong, Joe Passo, Count Basie.Jej popularita rástla, absolvovala koncertné šnúry, objavovala sa v televíznych šou. Pracovala ťažko a to sa odrazilo na jej zdraví. Napriek problémom však vystúpenia neodmietala. Cestovala po svete, často absolvovala dva koncerty denne a to v mestách vzdialených stovky kilometrov.Opätovne nahraté a obnovované albumy s jej interpretačným umením jej vyniesli slávu aj oficiálne ocenenie. Získala 13 sošiek Grammy, stala sa držiteľkou National Medal of Arts (Národná medaila umenia), ktorú si prevzala z rúk prezidenta USA Ronalda Reagana v roku 1987. O niekoľko rokov ju svojimi cenami poctilo Francúzsko. Čestný doktorát jej udelilo viacero amerických univerzít.Ella Fiztgeraldová v roku 1986 podstúpila operáciu srdca. Lekári jej pritom diagnostikovali cukrovku, pre ktorú strácala zrak. Napriek novinárskym klebetám sa opäť vrátila na pódiá a spievala. V roku 1991 mala posledný koncert v slávnej Carnegie Hall v New Yorku, kde celkovo vystúpila 26-krát.Jej choroba sa však neustále zhoršovala, vyžiadala si operáciu. Z operácie sa už naplno nepozviechala a vystupovala sporadicky. Zomrela 15. júna 1996 vo svojom dome v Beverly Hills v Kalifornii v USA.