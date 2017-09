Prvá hokejová liga prinesie okrem nového partnera aj ďalšie novinky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 12. septembra (TASR) - Prvá slovenská hokejová liga prešla pred začiatkom novej sezóny viacerými zmenami. V tej vlaňajšej pôsobil v pozícii hlavného sponzora ligy výrobca minerálnych vôd Budiš, jeho pozíciu prebral nový partner St. Nicolaus. Ten sľubuje kvalitnú podporu na viac sezón. V polovici týždňa začne druhá najvyššia súťaž písať jubilejnú 25. kapitolu.povedal na utorňajšej tlačovej konferencii Dušan Haruštiak, generálny riaditeľ St. Nicolaus.dodal predseda Združenia oddielov a klubov 1. Ligy (ZOK) Róbert Ľupták.V novej sezóne štartuje desať klubov, osem postúpi do play off. Zvyšné dve nahradia prvé dva kluby z druhej ligy.uviedol Ľupták. Okrem Dubnice a rezervného tímu Nových Zámkov oživí súťaž aj HC Osmos Bratislava.dodal predseda ZOK-u.Nová sezóna prináša aj zavedenie dvoch noviniek, obe sa týkajú hráčskych radov. Obmedzil sa počet legionárov z piatich na troch. Okrem toho sú všetky tímy povinné do zápasov nasadiť sedem hráčov do 23 rokov.dodal Ľupták.