Prvá kniha exprezidenta Billa Clintona patrí k čitateľským hitom

Politický triler, ktorého spoluautorom je americký spisovateľ James Patterson (vľavo), sa už dostal na prvé miesto v rebríčku predajnosti v internetovom obchode Amazon aj inde.

New York 13. júna (TASR) - Literárny debut amerického exprezidenta Billa Clintona s názvom "The President is Missing" patrí k najúspešnejším knihám tohto roka. Ako informovali vydavateľstvá Alfred A. Knopf a Little, Brown and Co., počas prvého týždňa distribúcie sa predalo už 250.000 kusov. Tie zahŕňajú výtlačky, elektronické vydania a audioknihy, informovala v stredu agentúra AP.Politický triler, ktorého spoluautorom je americký spisovateľ James Patterson, sa už dostal na prvé miesto v rebríčku predajnosti v internetovom obchode Amazon aj inde.AP pripomenula, že kniha sa stala jednou z napredávanejších aj napriek niektorým nepríjemným a kontroverzným momentom, ku ktorým došlo počas rozhovoru s bývalým prezidentom v americkej televízii NBC. Na otázky moderátora programu Craiga Melvina o súčasnom hnutí #MeToo alebo tom, či exprezident dlhuje ospravedlnenie bývalej stážistke v Bielom dome Monice Lewinskej, odpovedal Clintom defenzívne.Clinton spočiatku pomer s Lewinskou popieral, priznal sa k nemu až v auguste 1998. Výsledky vyšetrovania tejto aféry viedli k návrhu na odvolanie Clintona. Americký Senát ho však vo februári 1999 odmietol zbaviť funkcie. Obdobie, keď prezident čelil impeachmentu, opisuje Clinton na začiatku svojho románu.