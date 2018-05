Prváci na juhu SR majú do slovenskej školy cestovať 45 minút

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 23. mája (TASR) - Rodičia z Rohoviec a okolitých obcí na južnom Slovensku, ktorí by svoje deti chceli poslať do škôl s vyučovacím jazykom slovenským, narážajú na problém. V neďalekom Šamoríne neprijímajú deti z okolia a úrady im odporúčajú prihlásiť deti do školy v Gabčíkove, kam cesta trvá asi trištvrte hodinu. Rodičia z Rohoviec, Trnávky, Báču, Blatnej na Ostrove, Kyselice, Macova a Horného Baru vidia riešenie v otvorení slovenských tried v priestoroch školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach, s čím však obec nesúhlasí.O tom, že napriek dlhoročným plánom slovenská škola v Rohovciach nebude, sa rodičia dozvedeli vo februári.povedala na stredajšej tlačovej konferencii Lenka Žárová. Zastupuje rodičov z dotknutých obcí, ktorí pre svoje deti hľadajú slovenskú školu.Podľa rodičov argumenty obce nie sú správne. Ich prieskum ukázal, že o slovenskú školu v Rohovicach by malo záujem 12 budúcoročných prvákov. Ďalší žiaci by finančne pomohli škole, na ktorú musí momentálne obec prispievať zo svojho rozpočtu. Problémom podľa rodičov nie sú ani priestory - školu navštevuje 89 žiakov, kapacita je však takmer trojnásobná.zhodnotila Žárová.Poslať deti do školy v Gabčíkove nie je pre rodičov riešenie.podotkla Žárová s tým, že pre šesťročné deti takéto cestovanie nie je prijateľné. Voziť deti predstavuje pre väčšinu rodičov veľkú záťaž, keďže Gabčíkovo je opačným smerom ako Bratislava, v ktorej časť z nich pracuje.myslí si Žárová. Zdôrazňuje, že cieľom rodičov nie je zrušiť školy s vyučovacím jazykom maďarským. Podľa nich slovenské triedy maďarským školám pomôžu, keďže viacero z nich je v tomto regióne je kapacitne poddimenzovaných. Výhodu rodičia vidia aj v tom, že deti budú vyrastať spolu - v zmiešanom slovensko-maďarskom prostredí, ktoré je pre Žitný ostrov charakteristické.Rodičia sa snažili komunikovať so zastupiteľstvom v Rohovciach, podľa ich slov však nevidia ochotu vyjsť im v ústrety. Oslovili aj sekciu regionálneho školstva na ministerstve školstva, ktoré im prisľúbilo oficiálne odpovede, ktoré podporujú ich argumenty, a zavolalo si starostu Rohoviec Eugena Horvátha. Rodičia spísali aj petíciu, ktorou sa má obecné zastupiteľstvo v Rohovciach zaoberať budúci utorok (29. mája). Ak na ňom nedostanú uspokojivé odpovede, chcú podať podnet na Krajský školský úrad v Trnave.