Prvé čiastkové výsledky volieb vo Francúzsku sa nezhodujú s prognózami

Ženy upravujú volebné lístky v kabínkach vo volebnej miestnost vo francúzskom Lyone 11. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Brusel 11. júna (TASR) - Prvé oficiálne čiastkové výsledky dnešného prvého kola francúzskych parlamentných volieb sa rozchádzajú s odhadmi výsledkov, ktoré boli zverejnené tesne po skončení hlasovania. Oba zdroje však avizujú jasné víťazstvo strany prezidenta Emmanuela Macrona.Francúzske ministerstvo vnútra oznámilo, že k volebným urnám neprišlo až 51,59 percenta z vyše 47 miliónov oprávnených voličov. Napokon teda hlasovalo oveľa menej voličov, než sa predpokladalo, informovala televízia RTBF.Víťazom je hnutie Republika vpred (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona, ktoré spolu so spojeneckým s Demokratickým hnutím (MoDem) získalo podľa prvých čiastkových výsledkov približne 26,6 percenta hlasov. Konzervatívni Republikáni (LR) zaznamenali podporu 16,34 percenta, nacionalistický Národný front (FN) 14,37 percenta, ultraľavicové Nepoddajné Francúzsko (FI) 10,24 percenta a donedávna vládnuca socialistická strana (PS) iba 7,29 percenta odovzdaných hlasov.Ide o iné čísla, aké krátko pred uzavretím volebných miestností avizoval prieskum spoločností Kantar-OnePoint. V tomto prieskume malo Macronovo LREM 32,9 percent hlasov, Republikánmi 21 percent, Národný front 13,5 percenta, Nepoddajné Francúzsko 11 percenta a Socialistická strana 9,7 percent hlasov.Spoločnosť Ipsos France v reakcii na výsledky poskytnuté ministerstvom vnútra pripravilo prvé projekcie možného zloženia Národného zhromaždenia. Macronovci budú mať podľa nich jasnú väčšinu kresiel - od 390 do 430.Druhý najvyšší počet kresiel pripadne Republikánom (od 85 do 125), tretiu priečku obsadia socialisti v spojenectve s menšími ľavicovými stranami (20 až 35 kresiel), za nimi nasledujú poslanci Nepoddajného Francúzska Jeana-Luca Mélenchona (11 až 21 kresiel) a Národného Frontu Marine Le Penovej (3-10 kresiel). Zvyšných sedem až 12 mandátov by mali získať poslanci iných politických subjektov.