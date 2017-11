Prvé hodiny v Stupave charakterizuje hojná voličská účasť

Na snímke prenosná volebná schránka. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič Na snímke prenosná volebná schránka. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stupava 4. novembra (TASR) – Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. „Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou,“ informovala TASR Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave.Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov.Medzi Stupavčanmi, ktorí prišli voliť, bol aj Marek Peš, ktorý využil možnosť volebného práva cudzinca s trvalým bydliskom v obci. "U mňa je to štandard, je to slobodný názor, ktorý môžem vyjadriť," ozrejmil svoju motiváciu hlasovať. V kraji ho trápi najmä doprava, samosprávny kraj má však podľa neho do budúcnosti aj ďalšiu vážnu úlohu. "Prestať rozhadzovať peniaze. A tým narážam aj na niektoré predvolebné sľuby," skonštatoval.Špecifikom, ktoré voľby v Stupave sprevádza, je i petícia proti hazardu v meste. Podpisy za zákaz, resp. reguláciu hazardných hier, zbierajú aktivisti pred budovami, v ktorých sa nachádzajú volebné miestnosti.Stupava tvorí spolu s obcami Marianka a Borinka 16. volebný obvod v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Voliči v rámci tohto obvodu rozhodujú o jednom poslaneckom mandáte v krajskom zastupiteľstve. V samotnej Stupave je 9099 oprávnených voličov a sedem volebných okrskov.