Prvé kolo rokovaní o brexite bude trvať len niekoľko hodín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 16. júna (TASR) - Európska komisia (EK) potvrdila dnes správu, že jej hlavný vyjednávač pre odchod Británie z EÚ Michel Barnier a príslušný britský minister David Davis začnú v pondelok 19. júna prvé kolo rokovaní o tzv. brexite v súlade s článkom 50 Lisabonskej zmluvy.Obaja vyjednávači sa stretnú v Bruseli na pôde EK podľa vopred dohodnutého kalendára, ktorý nakoniec neohrozili ani minulotýždňové predčasné parlamentné voľby v Británii.Komisia tiež potvrdila, že na programe prvého formálneho kola, ktorý v priebehu tohto týždňa pripravili odborníci z oboch strán, budú rokovania na politickej úrovni, zamerané najmä na práva občanov Británie a ostatných krajín EÚ, finančné vyrovnanie medzi Londýnom a Bruselom, ako aj štatút hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom.Obe strany prediskutujú aj samotnú štruktúru rokovaní a ďalšie otázky, ktoré budú musieť riešiť v nadchádzajúcich mesiacoch.Exekutíva EÚ poskytla Spojenému kráľovstvu vopred svoje stanovisko týkajúce sa práv občanov a finančného vyrovnania. Komisia oba texty zverejnila v pondelok 12. júna, v súlade so svojou politikou transparentnosti.Jednodňové rokovania by sa podľa zverejneného programu mali začať v pondelok o 11.00 h SELČ. Zhruba jedenapolhodinovom rokovaní oboch delegácií budú Barnier a Davis pokračovať pracovným obedom, po ktorom sa dostanú k slovu experti z rôznych pracovných skupín. K ukončeniu prvého kola rokovaní by malo dôjsť okolo 18.00 h, načo obaja vyjednávači vystúpia na spoločnej tlačovej konferencii.