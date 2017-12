Prvé kolo slalomu v Lienzi: Shiffrinová líderkou, Vlhová 1,58 s za ňou

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová. Foto: TASR/Michal Svítok Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová. Foto: TASR/Michal Svítok

Lienz 28. decembra (TASR) - Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová totálne ovládla prvé kolo štvrtkového slalomu Svetového pohára. V rakúskom Lienzi odstavila celú konkurenciu rozdielom minimálne jednej výkonnostnej triedy, keď druhá Švédka Frida Hansdotterová zaostala 1,14 s. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala priebežne na 4. priečke s mankom 1,58 s, Barbara Kantorová sa na štart chystala s číslom 68.





Shiffrinová slávila v Lienzi, ktorý sa ako medzisviatočné dejisko SP strieda so Semmeringom, svoje prvé pódiové umiestnenie v seriáli. Bolo to 3. miesto v roku 2011, mala 16 rokov a o dve sezóny neskôr je na domácom svahu zdolala len legendárna Marlies Schildová. V roku 2015 Američanku zabrzdilo zranenie. Jej tretí štart v Lienzi okorenila architektúra trate 1. kola jej trénerom, v prípade fenomenálnej Shiffrinovej to však nie je až taký kritériový faktor. V každom prípade však mala narysované línie, ktoré na selektívnom profile kopca umožnili v niektorých bránkach získavať celé desatiny na konkurenciu, bez toho, že by jej rivalky robili výrazné chyby. Naopak, stále ešte len 22-ročná slalomárska superšampiónka si neodpustila tradičnú technickú chybu, ale tradične ju aj bleskovo korigovala. Ináč rysovala oblúky ľahlo aj tam, kde sa ostatné pretekárky úporne snažili udržať vrchný nájazd.

Petra Vlhová sa v druhej zatvorenej fáze dostala dva-trikrát nižšie pod bránku, ale jasnú stratu nabrala, podobne ako ostatné lyžiarky, už na prvom medzičase. Vyše polsekundy na prvých cca 21 sekundách je výrazný údaj. Rozdielový bol práve úsek pred prvý meraním, kde autor kurzu zmenil rytmiku na širšie odstupy bránok ešte pred nájazdom do prvej strminy.



Druhé kolo "staval" Vlhovej tréner Livio Magnoni a pre jeho zverenku sa primárny cieľ vyvinul do ataku pódiového umiestnenia: "Druhá, tretia a štvrtá sme tam nasekané. Útočiť sa dá, druhé kolo pôjdem naplno a uvidíme, čo z toho bude." V doterajších troch slalomoch sezóny (jednom paralelnom) raz Shiffrinovú zdolala a dvakrát bola za ňou druhá. Vo štvrtok rezonovala aj otázka povrchu, na druhé kolo o 13.30 sa očakával ťažší odmäkový sneh, pohroma pre "ľadové divy" svetového slalomu na čele s Vlhovou.











