Prvé kolo slalomu: Vlhová štvrtá, opäť dominancia Shiffrinovej

Na archívnej snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kranjska Gora 7. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára na priebežnom štvrtom mieste. V Kranjskej Gore zaostala za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 2,30 sekundy, na druhú Švédku Fridu Hansdotterovú stratila 83 stotín a na tretiu Wendy Holdenerovú zo Švajčiarska 70 stotín.Shiffrinová, ktorá mala v priebežnej klasifikácii slalomu na druhú Vlhovú k dobru 185 bodov, totálne ovládla prvé kolo. Predviedla svoju typickú agresívnu a dynamickú jazdu, ktorou deklasovala konkurentky a za normálnych okolností ich odsúdila do boja o druhú priečku. Žiadna z prvej pätnástky sa jej svojím výkonom ani nepriblížila. Vlhová, ktorá v sobotu v obrovskom slalome v tomto dejisku skončila deviata, nastúpila na štart s číslom päť. Na prvom medzičase už výrazne zaostávala a v dolnej časti náročného svahu nabrala ešte ďalšiu stratu. Fenomenálna Shiffrinová si išla v nedeľu opäť, o čom svedčí aj skutočnosť, že do dvoch sekúnd sa zmestili len dve pretekárky.Podujatie v Kranjskej Gore je náhradou za Maribor, kde nebol pre vysoké teploty sneh. FIS určila ako náhradné dejisko 54. ročníka podujatia s názvom Zlatá líška teda Kranjsku Goru. V 1. kole sa so štartovým číslom 70 ešte chystala na štart Vlhovej krajanka Barbara Kantorová.