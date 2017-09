Prvé mláďa pandy veľkej narodené vo Francúzsku má jeden mesiac

Mláďatko pandy. Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. septembra (TASR) - Mláďa pandy veľkej, ktoré sa začiatkom augusta narodilo v zoologickej záhrade Beauval v strednej časti Francúzska, je dnes presne mesiac staré, váži vyše jedného kilogramu a nemusí už piť z dojčenskej fľaše. Informovala o tom agentúra AP.Jeho matka, z Číny privezená panda Chuan Chuan, bola umelo oplodnená a začiatkom augusta porodila dve mláďatá. Išlo o vôbec prvé pandy, ktoré sa narodili na území Francúzska. Prvorodené z mláďat však krátko po narodení uhynulo a prežilo tak len jeho silnejšie a zdravšie dvojča, ktoré pri narodení vážilo 142 gramov.Mesačný pandí samček dnes meria 33,5 centimetra, váži 1150 gramov a na srsti už má charakteristické čierne škvrny. Zoo dnes zverejnila fotografie, na ktorých sa túli k svojej mame. Mláďa, ktorého krstnou mamou je manželka francúzskeho prezidenta Brigitte Macronová, doposiaľ nepomenovali.Jeho rodičmi sú pandia samička Chuan Chuan a samček Jüan C', ktorých mená je možné voľne preložiť ako "radosť" a "bucľatý", prišli do Francúzska z Číny v roku 2012 a v krajine by mali ostať až do roku 2022. Ich spoločný potomok bude vo Francúzsku v súlade s dohodou s Pekingom do veku dvoch či troch rokov a následne sa vráti nazad do Číny.Vo voľnej prírode žije v Číne zhruba 1800 pánd, zatiaľ čo v zajatí ich je na celom svete len asi 400.