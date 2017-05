Prvé rokovania o brexite by sa mali odohrať v týždni po 19. júni

Na snímke pohľad na okrúhly stôl účastníkov prvého formálneho summitu 27 členov EÚ, ktorý je venovaný odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. mája (TASR) – Prvé oficiálne rokovania s predstaviteľmi Spojeného kráľovstva o jeho odchode z Európskej únie by sa mali odohrať v týždni po 19. júni, informoval dnes hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Členské štáty Únie mu dnes udelili mandát na začatie vyjednávaní a schválili rokovacie smernice.vyhlásil Barnier s tým, že výsledky prvého kola rokovaní chce predstaviť lídrom členských štátov na summite, ktorý bude 22.-23. júna v Bruseli.Predstavitelia členských štátov v Rade pre všeobecné záležitosti rozhodli o poslednom formálnom kroku nevyhnutnom na otvorenie rokovaní o brexite. Schválili rokovacie smernice, ktoré eurokomisia predstavila na začiatku mesiaca. Smernice obsahujú osem pravidiel pre vyjednávačov EÚ v prvej fáze rokovaní.Dnešné rozhodnutie potvrdilo dvojfázový prístup k rokovaniam o brexite. V prvej fáze, ktorá by mohla trvať do jesene tohto roka, chce Únia dosiahnuť dostatočný pokrok v rokovaniach o brexite. Potom by sa mohla začať druhá fáza zameraná na nastavenie vzťahov medzi Úniou a Britániou po jej odchode zo spoločenstva.