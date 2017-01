Prvé skupiny amerických vojakov dorazili do Poľska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 7. januára (TASR) - Prvé skupiny amerických vojakov dorazili dnes na letisko v poľskej Vroclavi a do výcvikového priestoru Žagaň na západe Poľska, pri hraniciach s Nemeckom. Patria k obrnenej brigáde, ktorá má v Poľsku a pobaltských krajinách posilniť východný okraj NATO.Na letisku Vroclav-Starachowice pristálo dnes popoludní lietadlo s 250 americkými vojakmi. Bojový tím tretej obrnenej brigády z Fort Carsonu v Colorade nastupuje ako prvý na deväťmesačnú misiu v rámci operácie NATO Atlantic Resolve (Atlantické odhodlanie).Bojový tím obrnenej brigády s 3500 vojakmi sprevádza vyše 400 pásových vozidiel a približne 900 kolesových vozidiel vrátane 87 tankov, 18 samohybných húfnic Paladin, vyše 400 viacúčelových kolesových vozidiel Humwee a 144 bojových pechotných vozidiel Bradley, informovala poľská tlačová agentúra PAP.Prípravné tímy sú v Poľsku od decembra.V piatok priplávali do nemeckého prístavu Bremerhaven dve nákladné lode s americkou vojenskou výzbrojou. V najbližších týždňoch ju po železnici a cestách presunú do Poľska, okrem iného do Žagane a Boleslawiec.