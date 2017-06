Prvé slovenské AeroMobily vyrobia v limitovanom počte 500 kusov

Na snímke zľava výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ firmy Aeromobil Juraj Vaculík, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Lukáš Parízek a komunikačný manažér firmy Aeromobil Štefan Vadocz počas prezentácie lietajúceho auta - AeroMobilu pre predstaviteľov diplomatického zboru akreditovaných v SR. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 13. júna (TASR) - Prvé slovenské lietajúce autá budú vyrobené v limitovanom počte 500 kusov. Spoločnosť AeroMobil už prijíma objednávky od záujemcov na ich výrobu a prvým zákazníkom by mali byť odovzdané začiatkom roku 2020.Uviedol to dnes spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Juraj Vaculík počas predstavenia lietajúceho auta AeroMobil 4.0 približne štyrom desiatkam veľvyslancov, ktorí na Slovensku pôsobia.konštatoval Vaculík.Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek pri tejto príležitosti vyzdvihol fakt, že o AeroMobile sa v súčasnosti hovorí ako o symbole moderného Slovenska.dodal.Na príklade tejto spoločnosti sa podľa jeho slov ilustruje životaschopnosť startupu, dravosť, ako preniknúť na medzinárodné podujatia a ambícia voči trhom.Najnovší AeroMobil 4.0 sa podľa Vaculíka odlišuje od svojich predchodcov predovšetkým tým, že je stavaný a konštruovaný tak, aby rešpektoval reguláciu, ktorá funguje v legislatíve pre autá a aj pre lietadlá.Reguláciu v tejto oblasti pritom vôbec nepovažuje za zlú vec. Práve naopak, keďže takéto lietajúce auto musí byť plne funkčné, budú sa v ňom voziť ľudia. "" dodal Vaculík.Napríklad žiadne lietadlo nebude podľa neho také bezpečné ako toto, pretože v lietadlách nie sú airbagy či pyrotechnické bezpečnostné pásy. Spoločnosť pritom podľa Vaculíka už teraz vlastní viac ako 14 patentov, niektoré sú už potvrdené aj pre trhy, ako je EÚ, USA, Čína a ďalšie sú ešte v procese patentových konaní.Cena AeroMobilu 4.0 sa v súčasnosti pohybuje od 1,2 do 1,5 milióna eur. Víziou spoločnosti je však podľa Vaculíka ponúknuť lietajúce auto ako službu. Teda napríklad niečo ako lietajúci taxík, ktorý by si ľudia mohli objednať a mohol by si ho dovoliť ktokoľvek.