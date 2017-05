Prvé stretnutie Trumpa a Macrona v Bruseli: Témou bude aj terorizmus

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zdravia počas stretnutia na pôde amerického veľvyslanectva v Bruseli 25. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. mája (TASR) - K prvému stretnutiu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a novým francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom došlo dnes v Bruseli na okraj summitu NATO.Prezident USA spolu s manželkou privítal popoludní francúzskeho prezidenta s jeho manželkou na pôde americkej ambasády v Bruseli, uviedla televízna stanica RTBF.uviedol Trump potom ako Macronovi zablahoželal k volebnému víťazstvu, "o ktorom hovorí celý svet".Macron po silnom potriasaní rúk so šéfom Bieleho domu pred novinármi uviedol, že ho teší, že má to šťastie meniť veci spolu s Trumpom. Potvrdil, že má dlhý zoznam otázok, ktoré chce prerokovať s americkým prezidentom, okrem boja s terorizmom a bezpečnostno-obranných záležitostí to boli aj hospodárske vzťahy, klimatické zmeny a oblasť energetiky.Macron v minulosti Trumpa kritizoval, hlavne kvôli tomu, že Trump naznačil možnosť odstúpiť od parížskej klimatickej zmluvy z roku 2015. Predstavitelia Bieleho domu tvrdia, že Trump sa zatiaľ v tejto veci nerozhodol a má do konca mája oznámiť, či USA budú plniť svoje záväzky vyplývajúce z celosvetovej klimatickej dohody.Televízia RTBF, ktorá v priamom prenose sledovala stretnutie oboch lídrov, spresnila, že Trump a Macron počas vyše hodinového pracovného obeda prebrali záležitosti týkajúce sa dnešného summitu NATO, nadchádzajúce stretnutie lídrov G7 na Sicílii a regionálne krízy v Sýrii, na Ukrajine a tiež súčasné napäté vzťahy so Severnou Kóreou. Hovorili aj o vzájomných hospodárskych vzťahoch a o potrebe zo strany USA rešpektovať klimatickú dohodu z Paríža.