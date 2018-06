Prvé tohtoročné Žihadielko otvorili v Levoči

Výsledky hlasovania v súťaži ihrisko Žihadielko pre rok 2018:

Harmonogram slávnostných otvorení ihrísk Žihadielok v roku 2018

Prehľad víťazov z prvých dvoch ročníkov (zoradených abecedne)

Zaujímavosti o Žihadielku:



Počas troch rokov odovzdali ľudia na webe www.zihadielko.sk viac ako 6,6 milióna hlasov



V roku 2018 získala víťazná desiatka takmer 1,4 milióna hlasov, najviac počas troch ročníkov hlasovania



V aktuálnom ročníku prekonali hneď dve mestá - Štúrovo (219 725) a Bernolákovo (214 934) - doterajší rekord v počte získaných hlasov (doteraz Handlová z roku 2017 s 204 286 hlasmi)



Celkové náklady na vybudovanie jedného ihriska sú 87 000 €, čo v súčte troch ročníkov predstavuje hodnotu viac ako 2,6 milióna eur



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LEVOČA 4. júna 2018 (WBN/PR) - V lete vyrastie na Slovensku ďalších desať detských ihrísk Žihadielok. O tom kde, rozhodli v hlasovaní ľudia.Prvé detské ihrisko Žihadielko v roku 2018 otvorili v sobotu 2. júna v Levoči. Pásku pomohli generálnemu riaditeľovi spoločnosti Lidl Slovenská republika a zástupkyni primátora mesta prestrihnúť samotné deti. O tom, že Levoča je jedným z desiatich víťazných miest pre rok 2018 rozhodli v hlasovaní na webe zihadielko.sk priamo ľudia. Jedinečné detské ihrisko sa nachádza na ulici Jána Francisciho. Projekt Žihadielko organizuje spoločnosť Lidl Slovenská republika od roku 2016, v lete sa počet detských ihrísk zaokrúhli na tridsať.„Výhra v súťaži o ihrisko Žihadielko nás teší dvojnásobne. Získali sme nové ihrisko a ľudia sa v súťaži spojili pre dobrú vec. Ďakujeme spoločnosti Lidl a všetkým, ktorí k pozitívnemu výsledku prispeli svojimi hlasmi. Novému ihrisku prajem, nech nám čo najdlhšie slúži a ďalej spája ľudí pri stretávaní sa na ňom,“ povedala pri príležitosti slávnostného otvorenia JUDr. Lýdia Budziňáková, zástupkyňa primátora. V rámci slávnostného otvorenia bol pripravený zaujímavý celodenný program. Na malých návštevníkov čakalo mnoho zaujímavých atrakcií vrátane vystúpení obľúbených Trpaslíkov z RTVS. „Žihadielko je výnimočný projekt v tom, že spája rodiny, komunity a celé mestá. Už po tretíkrát dokázali ľudia z desiatok slovenských miest, že im záleží na tom, aby deti v ich okolí trávili čas na čerstvom vzduchu a na bezpečnom ihrisku,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, a dodal: „Veľmi nás teší, že sme oproti minulému ročníku za rovnaké obdobie zaznamenali takmer o pol milióna hlasov viac.“Okrem Levoče uspeli v hlasovaní verejnosti Komárno, Poprad, Brezno, Rimavská Sobota, Senec, Štúrovo, Bernolákovo, Senica a Trnava. Rozhodlo o tom takmer 1,4 milióna z celkovo viac ako 2,24 milióna odovzdaných hlasov. Hlasovať v projekte Žihadielko mohol skutočne každý, bez akéhokoľvek obmedzenia. Jediným predpokladom bola registrácia na webe zihadielko.sk a jej potvrdenie prostredníctvom kódu z SMS správy. Bonusový hlas bolo možné získať po absolvovaní jednoduchej online hry.O ihriská súperili mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Do súťaže sa tentokrát mohli zapojiť aj víťazi z predošlých dvoch ročníkov. Celkovo súperilo 74 lokalít v piatich kategóriách – prvé štyri vznikli na základe počtu obyvateľov, piata pozostáva z víťazných miest a mestských častí z rokov 2016 a 2017. Hlasovanie prebiehalo v januári a februári v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získali vždy prvé dve lokality.Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú nachádzať aj lavičky a stojan na bicykle. Celkové náklady na vybudovanie jedného ihriska sú 87 000 €. Hodnota všetkých tridsiatich Žihadielok teda prevyšuje sumu 2,6 milióna eur.Počet obyvateľov 34.000 a viac: Komárno (157 946), Poprad (82 208)Počet obyvateľov 20.000 – 33.999: Brezno (136 667), Rimavská Sobota (126 055)Počet obyvateľov 12.000 -19.999: Senec (138 113), Levoča (137 221)Počet obyvateľov do 19.999: Štúrovo (219 725), Bernolákovo (214 934)Víťazi z rokov 2016 a 2017: Senica (87 210), Trnava (83 775)Celkový počet odovzdaných hlasov v roku 2018: 2 240 420Levoča Jána Francisciho 30 2. júnaPoprad Sídlisko Juh – Bajkalská ul. 10. júnaBrezno Nábrežie Dukelských hrdinov 16. júnaRimavská Sobota Mestská záhrada 23. júnaSenica Hviezdoslavova ul. 30. júnaKomárno Mederčská / Gazdovská ul. 7. júlaSenec Šafáriková / Jesenského ul. 14. júlaBernolákovo Brusnicová ul. 21. júlaŠtúrovo Materská škola Lipová 28. júlaTrnava Hospodárska ul. 81 4. augusta2016: Banská Bystrica, Bratislava – Dúbravka, Dolný Kubín, Myjava, Pezinok, Sereď, Stropkov, Šahy, Šaľa, Vrbové2017: Galanta, Handlová, Levice, Modra, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, TvrdošínVždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-