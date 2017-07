Prvé veľkokapacitné lietadlá A380 čaká neistá budúcnosť

Airbus A380 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 6. júla (TASR) - Zrejme ide o najväčšiu nevydarenú investíciu v dejinách civilného dopravného letectva. Ide o Airbus A380, obrovské lietadlo s takmer 700 kreslami pre cestujúcich na palubách.Ešte pred pár rokmi bol tento typ dopravného prostriedku najväčšou nádejou jeho výrobcu vo francúzskom Toulouse.Letecké spoločnosti však oň strácajú záujem. Podľa informácie v nemeckom hospodárskom týždenníku Wirtschaftswoche prvé A380 by mohli byť onedlho vyradené z prevádzky a možno aj zošrotované.Týždenník písal o štyroch A380, ktoré má vo flotile letecká spoločnosť Singapore Airlines. Ich vlastníkom je však investičná firma Peters z Dortmundu. Patrí jej množstvo lietadiel, medzi nimi aj deväť A380, ktoré prenajíma. Lietadlá si od nej požičali aj spoločnosti Emirates a Air France.V októbri sa skončí platnosť prvých lízingových zmlúv. Singapurčania neuvažujú o obnovení prenájmu a noví záujemcovia sa nehlásia.Hamburger Abendblatt publikoval vyjadrenie šéfa firmy Peters Anselma Gehlinga o budúcnosti lietadiel: „Buď nájdeme pre ne nových záujemcov, alebo ich predáme. Tretia možnosť je, že náhradne diely z nich rozpredáme.“Predaj súčiastok z každého lietadla by mohol priniesť okolo 100 miliónov USD (88,27 milióna eur).Napriek poklesu záujmu leteckých spoločností o Airbus A380, výrobca projekt nezavrhol. Jeho vývojári pracujú na zlepšení prevádzkových parametrov stroja. Zlepšujú jeho aerodynamiku a skúmajú možnosti účelnejšieho usporiadania palúb, na ktoré by sa mohlo zmestiť ešte o 70-80 cestujúcich viac. To by zvýšilo jeho prevádzkovú efektívnosť.