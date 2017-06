Prvé vojenské vrtuľníky Black Hawk majú dodať na Slovensko koncom júna

Vojenský vrtuľník Black Hawk, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) - Prvé dva americké vojenské vrtuľníky UH-60 Black Hawk by mali prísť na Slovensko na prelome júna a júla. Potvrdil to minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) po stredajšom (14.6.) rokovaní vlády. S výrobou strojov pre slovenskú armádu sa v americkom Stratforde začalo už v polovici minulého roka.uviedol Gajdoš. Ďalšie dva kusy by mali podľa Gajdoša prísť v priebehu budúceho roka. Zvyšných päť potom v roku 2019.Nové americké stroje nahradia súčasné Mi-17, ktorým postupne končí technická životnosť. Na Slovensko príde celkom deväť vrtuľníkov za 261 miliónov dolárov. Najväčší modernizačný kontrakt v histórii Ozbrojených síl SR, realizovaný prostredníctvom amerického vládneho programu Foreign Military Sales (FMS), uzavrelo predošlé vedenie rezortu.Nové vrtuľníky by mali prísť na leteckú základňu do Prešova.