Prvé zaváhanie Dunajskej Stredy, Ružomberok si odváža bod

Na snímke futbalisti DAC Dunajskej Stredy Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok 1:1 (1:0)

Góly: 5. Davis (z 11m) - 61. Šatka (vlastný). Rozhodovali: Smolák – Slyško, Chládek, ŽK: Pačinda, Živkovič - Qose, 6164 divákov.



Zostavy a striedania:



DAC 1904 Dunajská Streda: Macej – Živkovič, Šatka, Huk, Davis – Ľupták, Ljubičič, Pambou – Pačinda (87. Kontár), Šafranko (78. Divkovič), K. Vida (65. Čmelík)



MFK Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Daniel (89. Sapara) - Takáč (86. Kostadinov), Qose, Kochan, Gerec - Haskič (77. Lačný), Gál-Andrezly



Hlasy po zápase:

Marco Rossi, tréner Dunajskej Stredy: "Bol to dobrý zápas. Mali sme viac gólových príležitostí ako náš dnešný silný súper, ale na víťazný gól sme nemali. S hrou som spokojný, s výsledkom menej."



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Prvý polčas sme nezvládli tak, ako by sme si to predstavovali. V druhom sme prevzali iniciatívu a mali sme dosť príležitostí dokonca na strelenie víťazného gólu."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 6. augusta (TASR) - Domáci od počiatku stretnutia ovládli hru, ale k vyslovenej gólovej príležitosť sa nedostali. Na druhej strane hostia sa spoliehali na rýchle protiútoky a pred bránou Maceja bolo neraz horúco. DAC získala vedenie, keď Kružliak stiahol v pokutovom území Pačindu a nariadený pokutový kop bez problémov premenil Davis. V 32. minúte skúšal dobyť ružomberskú bránu Vida, ale jeho hlavička letela nad. Podobne v 40. minúte aj hlavička Pamboua mierila nad.Druhý polčas začali domáci rovnako, ako úvod zápasu. V 48. minúte Macík zázračne vyrazil strelu Davisa a v 51. min. skúšal pozornosť brankára Pačinda. Vzápätí bola pred brankárom hostí poriadna trma-vrma, ale nenašiel sa nik, kto by loptu doťukol za bránkovú čiaru. Hostia po štvrťhodine vyrovnali hru a prišlo aj gólové vyrovnanie, keď po krídle umkol Gál-Andrezly a jeho prudký center si do vlastnej brány nešťastne zrazil Šatka. Domáci po inkasovanom góle nepochopiteľne poskytli hosťom až príliš veľa priestoru a tí predviedli skvelú kombinačnú hru. Ďalší gól mal na nohe Gerec, ale tesne minul bránu, podobne, ako neskôr Haskič. V 84. minúte mohol pre DAC získať 3 body striedajúci Čmelík, ale jeho ďalekonosnú strelu brankár Macík bravúrne odvrátil na roh.