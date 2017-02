Prvé zvieratá v Bojnickej zoo boli jeleň Paľo a diviačica Mara

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bojnice 3. februára (TASR) - Prívlastky najstaršia, chovom zvierat najväčšia a najnavštevovanejšia patria Zoologickej záhrade v Bojniciach. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, ktorá si tento rok pripomenie už 62. výročie svojho založenia, v súčasnosti chová viac ako 400 druhov zvierat, jedincov má asi 3000.načrtla pre TASR hovorkyňa Zoologickej záhrady Bojnice Simona Kubičková. Zoo oficiálne otvorili 1. januára 1955, prvých návštevníkov tam privítali 1. apríla v tom roku, je tak prvou na Slovensku. Rozkladá sa na ploche 40 hektárov, z toho 20 hektárov tvorí expozičná časť.Prvé zvieratá pochádzali práve z neďalekej hradnej priekopy, bol to jeleň Paľo alebo diviačica Mara, teda zvieratá známe aj z voľnej prírody a až neskôr tam začali pribúdať exotické druhy. "priblížila Kubičková.Vzácnych druhov zvierat chová zoo podľa slov jej hovorkyne veľmi veľa, niektoré sú kriticky ohrozené a ďalšie vo voľnej prírode vyhynuli. "" doplnila.Pred asi 40 rokmi nastúpil do bojnickej zoo Vladimír Šrank, ktorý bol aj jej dlhoročným riaditeľom. Podľa jeho slov je zoologická záhrada teraz určite iná a z pôvodných výbehov alebo expozícií zostali len úplné zvyšky, napríklad výbehy dikobrazov alebo niektoré na rajóne kopytníkov.spomenul.Kolekcia zvierat sa rokmi podľa slov Šranka veľmi zmenil, jednak z hľadiska kvality a tiež preto, že sa zoo postupne zapájala do rôznych európskych chovných programov, čo ju zaväzuje k tomu, aby sa venovala ochrane ohrozených druhov.poznamenal.Za pôsobenia Šranka zavítali do bojnickej zoo i filmári, časť priestorov poskytla pre natáčanie Bambuľky či seriálu Safari." priblížil. Filmári tiež podľa Šranka využívali tamojšie medvede do prírodopisných filmov. Jeden z bojnických medveďov tiež účinkoval v Sokoliarovi Tomášovi, zvieracích hercov mala zoo však viac.doplnil.Ošetrovatelia si niektoré zo zvierat brali aj domov.uzavrel bývalý riaditeľ zoo.Bojnická zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií a členom Svetovej organizácie zoologických záhrad. Chová veľa zvierat, ktoré spadajú pod záchranný program CITES. Do voľnej prírody v rámci programov vypúšťa rysov ostrovidov, plamienky driemavé či bocianov bielych. Súčasťou zoo je i zooškola, ktorá bola otvorená ako prvá v bývalom Československu, dnes je z nej Environmentálne centrum. Zoo v ňom vzdeláva žiakov zo škôl, venuje sa tam aj skupinám so špeciálnymi potrebami či odbornej verejnosti. V areáli zoo je i karanténna stanica. "" spresnila Kubičková. V zázemí zoo je i záchytné centrum CITES. "uzavrela Kubičková. V ZOO Bojnice momentálne pracuje 87 ľudí.