Prví obyvatelia evakuovanej obce Bondo sa vrátili do príbytkov

Na leteckej snímke pohľad na zosuv skál vo švajčiarskej obci Bondo 25. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bondo 14. októbra (TASR) - Takmer dva mesiace po gigantickom zosuve časti hory Piz Cengalo vo Švajčiarsku sa dnes prví obyvatelia horskej obce Bondo vrátili do svojich príbytkov. Celkove sa do podmienečne uzavretej zóny môže vrátiť 65 ľudí.V lokalite obnovili zásobovanie elektrickou energiou i vodou, informovali švajčiarske médiá dnes s odvolaním sa na oficiálne zdroje.Zvyšok občanov, ktorých domy stoja v úplne uzavretej tzv. červenej zóne, musí vyčkať do polovice novembra na povolenie vrátiť sa. Dovtedy by tu situáciu mali vylepšiť, konkrétne vyčistiť retenčné nádrže od množstva bahna a úlomkov skál, nasadené bagre. Z bezpečnostných dôvodov musia byť nádrže takmer úplne prázdne.V oblasti v nadmorskej výške viac ako 3300 metrov neďaleko sa 23. augusta uvoľnili najmenej štyri milióny kubických metrov úlomkov skál, štrku a kamenia a zosunuli sa v podobe obrovskej lavíny bahna a kamenia do údolia Val Bondasca. Nešťastie si vyžiadalo pravdepodobne životy ôsmich turistov, občanov Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, ktorí sa pohybovali v lokalite považovanej za nebezpečnú v dvoch skupinách. Pátranie po nezvestných pozastavili po niekoľkých dňoch…Išlo o najväčší zosuv skalného útesu vo švajčiarskom kantóne Graubünden v uplynulých desaťročiach.