Prví Slováci spustili kryptomenu krytú zlatom

BRATISLAVA 18. júna (WBN/PR) - Prví Slováci uvádzajú na trh kryptomenu krytú zlatom pod názvom OneGram. 01People a jeho kryp-tovací tím 01CryptoHouse, ktorého technologické jadro tvoria slovenskí programátori, úspešne spustili vlastný blockchain a vykonali prvú transakciu. 01CryptoHouse je špecializovaný tím IT developerov a špecialistov na vývoj blockchainu a fintech aplikácií s globálnou pôsobnosťou v Bratislave, Dubaji a v Hongkongu.OneGram (OGC) je kryptomena krytá zlatom. Ide o jedinčnú kryptomenu, ktorá sa už nespolieha len na matematické zákony a ich príťažlivosť pre kryptokomunitu, ale prichádza s kryptomenou krytou komoditou, v tomto prípade jednou z najvzácnejších a z hľadiska ceny najstabilnejších komodít - zla-tom. Každá minca je krytá jedným gramom fyzického zlata. To znamená, že hodnota jednej mince OneGramu by nemala klesnúť pod hodnotu zlata.Túto jedinečnosť si všimli aj viacerí hráči na Blízkom Východe. Významná developerská skupina MAG akceptuje OneGramy pri nákupe nehnuteľností v Dubaji.Slováci okolo 01People dosiahli jedinečný úspech na poli vývoja najmodernejších IT technológii v oblasti finančníctva. Ako uvádza Roman Kučera, riaditeľ zodpovedný za technológie, “01People prichádza s blockchainom postaveným na najmodernejších technologických a najmä bezpečnostných parametroch. Zároveň ide o ekologické riešenie, ktoré nespotrebováva také enormné množstvo ener-gie ako prvá kryptomena na svete - bitcoin”.Kryptomena je digitálna mena využívajúca najmodernejšie kryptografické metódy na zaznamenávanie transakcií do takzvaného blockchainu (digitálna účtovná kniha). Kryptomena nie je zabezpečená ľuďmi alebo dôverou, ale matematickými pravidlami. Nemá fyzickú ani hmatateľnú podobu, preto sa nazýva digitálna.Blockchain je digitálna účtovná databáza ekonomických transakcií, ktorá je napro-gramovaná tak, aby zaznamenávala nielen finančné transakcie, ale prakticky akúkoľvek hodnotnú informáciu (aj finančné transakcie môžeme považovať za druh informácií). Informácie v blockchaine sú spoločne uchovávané a sú nezmazateľné.Celý systém funguje na báze decentralizácie, to znamená, že nijaká centrálna autorita či inštitúcia nedokáže zmeniť či ovplyvniť spoločne uchovávané údaje, s ktorými tak nemožno manipulovať.Kryptomeny prežívali obrovský záujem najmä v minulom roku, keď sa hodnota väčšiny z nich šplha-la do závratných výšok a pritiahli pozornosť širokej verejnosti. Kryptomeny spolu s technológiou blockchainu predstavujú veľkú výzvu pre existujúce peňažné a finančné systémy.Vývojári 01CryptoHouse popri blockchaine vyvíjajú aj vlastnú kryptoburzu Huulk, ktorej spustenie je naplánované ešte v tomto roku. Aj v tomto prípade pôjde o slovenský unikát. 01People pre klientov z Blízkeho Východu, Honkongu, Pakistanu a ďalších krajín pripravuje aj uďalšie unikátne fintech apli-kácie, teda softvérové aplikácie zamerané na oblasť finančníctva, ktoré majú globálne uplatnenie.01 People, je komunita technologických, marketingových a biznis inovátorov ktorá celé svoje nadše-nie prenáša do tvorby digitálnych produktov s globálnym zásahom a v krátkej dobe si získala dôveru klientov z Blízkeho východu, Taiwanu, Číny, Nemecka či Veľkej Británie. Jej jadro tvoria Slováci, ktorých spája energia a entuziazmus: Roman Kučera (CEO / ZERO ONE) , Roman Neczli (CMO / ZeRO ONE) Patrik Kmeč (CSO / ZEROONE), či Ladislav Pásztor, ktorý je jedným z top business ino-vátorov v segmente FinTech.