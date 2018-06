Prví žiaci ukončili v Trnave duálne vzdelávanie za automechanika

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 26. júna (TASR) – Prvým piatim absolventom systému duálneho vzdelávania v odbore automechanik a autolakovník odovzdali dnes v Trnave v spoločnosti Auto Impex certifikáty o jeho úspešnom ukončení. Chlapci si zároveň prebrali od vedenia spoločnosti aj svoje prvé pracovné zmluvy na dobu neurčitú. Firma spolupracovala so Strednou odbornou školou automobilovou na Coburgovej ulici, ktorá pre žiakov trojročného učňovského odboru zabezpečovala teoretickú prípravu na povolanie. V nasledujúcich ročníkoch sú do systému v tejto spoločnosti zapojení už aj študenti štvorročných maturitných odborov.Auto Impex je nateraz jedinou firmou v trnavskom regióne, ktorá si takto vychováva svoje nové pracovné sily v oblasti autoopravárenstva. Jeho riaditeľ Július Hron je zároveň aj predsedom Cechu predajcov a autoservisov SR. Povedal, že v tomto nultom ročníku končia v rámci Slovenska absolventi systému duálneho vzdelávania vo väčšom počte v troch regiónoch.povedal Hron.Predseda cechu je optimista, verí, že v nasledujúcich ročníkoch budú počty vo všetkých regiónoch narastať. Aj v trnavskej spoločnosti je v nižších ročníkoch zapojených do duálneho vzdelávania už po osem žiakov.dodal Hron. Okrem toho firma zohľadňovala finančne známky, dochádzku a produktívnu prácu, takže v prvom ročníku mohli dostať mesačne okolo 80 eur, v druhom 150 eur a v treťom aj 300 eur.