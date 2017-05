Prvoligová súťaž sa v novej sezóne zmení. Pulščák: Zámerom je omladiť

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Druhá najvyššia hokejová súťaž na Slovensku (1. hokejová liga) vstúpi do sezóny 2017/2018 s viacerými významnými zmenami.Asi najpodstatnejšou novinkou je pravdepodobné rozšírenie počtu účastníkov na dvanásť tímov. Zo súťaže síce odstúpil B-tím MHC Martin, prihlášku do 1. ligy akceptovali víťazom 2. ligy MHK Dubnica nad Váhom a MHK Humenné. Okrem toho by sa mali predstaviť v súťaži aj hokejisti HC Bratislava a tiež HK Orange 20, všetci však musia splniť podmienky pre účasť v lige.Záujem o účinkovanie v súťaži mali aj celky Piešťan a Brezna, licenciu vedenie súťaže poskytne reprezentačnému tímu do 20 rokov.povedal pre oficiálnu stránku súťaže viceprezident 1. ligy František Pulščák.Zmenou je tiež zavedenie minimálneho počtu hráčov do 23 rokov a limitovania legionárov v tímoch.dodal Pulščák o chystaných zmenách.