Prvomájová nehoda v Dortmunde naďalej ovplyvňuje chod stanice

Policajti kráčajú okolo vykoľajeného rýchliku na železničnej stanici v Dortmunde 1. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 2. mája (TASR) - Okolnosti, ktoré viedli 1. mája večer v Dortmunde k vykoľajeniu rýchlikovej súpravy ICE smerujúcej z Düsseldorfu do Berlína, vyšetrujú nemecké policajné orgány pre podozrenie z nebezpečného zásahu do železničnej dopravy. Vyšetrovanie vedú zatiaľ voči neznámym osobám.Príčiny nešťastia zatiaľ nie sú známe. Indície, ktoré by naznačovali opodstatnenosť vyšetrovania voči neznámym osobám, zatiaľ nejestvujú, ide o rutinný postup, uviedol dnes hovorca spolkovej polície.Okolnosti, ktoré viedli k železničnému nešťastiu s dvoma ľahšie zranenými, vyšetrujú aj inšpektori z príslušného spolkového úradu.Situácia v dopravnom uzle nie je ružová, vyplýva z informácií Západonemeckého rozhlasu (WDR). Po celý deň sa na mieste incidentu pracovalo na tom, aby žeriav mohol vykoľajené časti súpravy vrátiť na trať. Logicky z toho vyplýva, že doprava v lokalite je značne limitovaná, veď viaceré koľajnice zostali na železničnej stanici uzavreté.