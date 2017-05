Prvomájové demonštrácie zatienili mítingy prezidentských kandidátov

Členovia globálneho webového hnutia Avaaz majú masky s podobizňou bývalej líderky Národného frontu Jean-Marie Le Penovej s vlasmi jej dcéry a prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej počas prvomájového protestu 1. mája 2017 v Paríži. Politický podtón majú tohtoročné oslavy prvého mája vo Francúzsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Paríž 1. mája (TASR) – V predvolebnej atmosfére si dnes Francúzi pripomínali 1. máj. Počas demonštrácií naprieč Francúzskom mali predvolebné mítingy obaja prezidentskí kandidáti, ktorí postúpili do druhého kola - Marine Le Penová aj Emmanuel Macron. V Paríži demonštrácie prerástli do násilností.Podvečer sa začal parížsky predvolebný míting favorita prezidentských volieb Emmanuela Macrona. Hneď v úvode vyhlásil, že tieto voľby predurčia "budúcnosť spoločnosti" a zaútočil na svoju súperku Marine Le Penovú, kandidátku Národného frontu (FN).burcoval voličov líder hnutia Vpred!. Francúzov tiež vyzval na ochranu hodnôt a, citoval ho francúzsky server 20Minutes.Macron odmietol kritiku a snahu o opustenie EÚ, ktorá zaznieva od jeho súperky a vyhlásil, že by to viedlo "k ochudobneniu všetkých Francúzov" a izolácii Francúzska.Popoludní si uctil pamiatku Maročana Brahima Bouarrama, ktorého v roku 1995 zabili pravicoví extrémisti počas mítingu FN v Paríži. Pamiatku obete využil na útok proti Le Penovej a odkázal jej, že nezabúda na minulosť FN, ktorý má podľa neho extrémistické korene, informoval server 20Minutes.Na poludnie k približne 20.000 voličom na parížskom predmestí Villepinte prehovorila Marine Le Penová.vyhlásila kandidátka FN. Podľa nej uvedený sektor tentoraz má svojho kandidáta – Emmanuela Macrona, informoval denník Le Figaro.Le Penová zažartovala, že Macron má síce slogan, ale vhodnejšie by v jeho prípade bolo heslo "Spoločne, finančníci", informoval denník Le Figaro. Voličom na mítingu povedala:Macronovi vyčítala, že nemá program a nedokáže bojovať proti terorizmu a poskytnúť Francúzom bezpečie. Voličom sľúbila ukončenie "masívnej a nekontrolovateľnej migrácie" do krajiny.Kandidátku FN dnes verejne podporil jej otec Jean-Marie Le Pen a vyzval svojich prívržencov, aby ho nasledovali.Dnešné oslavy 1. mája poznamenali demonštrácie, na ktorých sa podľa odhadov polície zúčastnilo až 30.000 ľudí. Miestami prerástli do násilností, keď dav maskovaných demonštrantov hádzal na policajtov zápalné fľaše a kamene. Štyria muži zákona utrpeli zranenia. Demonštranti zapálili aj niekoľko motocyklov.Prvomájové oslavy naprieč Francúzskom mali dnes silný politický podtón pre nedeľňajšie druhé kolo prezidentských volieb. Podľa najnovšej sondáže OpinonWay-ORPI by 61 percent oslovených voličov v nedeľu volilo Emmanuela Macrona.