Prvomájové sprievody vo svete. Ľudia žiadali prácu a lepšie mzdy

Istanbul/Madrid/Paríž/Berlín 1. mája (TASR) - V metropolách i menších mestách mnohých štátov sveta sa dnes konali prvomájové pochody a mítingy, ktorých organizátormi boli zväčša odbory alebo ľavicovo orientované politické strany a hnutia. Ich účastníci zväčša brojili za zníženie nezamestnanosti, lepšie pracovné podmienky a proti rozpočtovým škrtom, a to aj napriek pretrvávajúcim ekonomickým problémom v mnohých krajinách.x x xDramatická situácia vznikla v tureckom Istanbule, kde dnes polícia zadržala najmenej 200 ľudí, ktorí sa pokúšali prejsť na námestie Taksim a zísť sa tam na zhromaždení pri príležitosti dnešného 1. mája. Policajti na ich rozohnanie použili slzotvorný plyn a streľbu gumenými projektilmi.Úrad istanbulského guvernéra podľa agentúry Reuters informoval, že polícia pri zásahu proti demonštrantom zhabala 40 zápalných fliaš, 17 ručných granátov a 176 kusov zábavnej pyrotechniky. Skonfiškovala aj plagáty a transparenty.Krátko pred tým sa v agentúrach objavila správa, že polícia zadržala na Taksime dve ženy, ktoré sa tam pokúšali umiestniť transparent.x x xsa dnes konali prvomájové pochody vo viac ako 70 mestách. Ich organizátorom boli odborárske organizácie UGT a CC.OO, ktoré od konzervatívnej vlády žiadali, aby stiahla svoj návrhy týkajúce sa pracovného trhu. Odborári pritom ocenili výsledky vlády v tejto oblasti, keďže sa jej podarilo znížiť mieru nezamestnanosti z 27 percent v roku 2013 na súčasnú 19-percentnú, stále však druhú najvyššiu v EÚ - po Grécku.Španielsky premiér Mariano Rajoy sa prostredníctvom tweetu poďakoval všetkým pracujúcim za ich príspevok pre zotavenie španielskej ekonomiky a ubezpečil, že vláda pracuje na vytvorení nových a lepších pracovných miest.x x xOdborári, ľavicoví aktivisti a sympatizanti opozičných strán v Poľsku dnes na svojich zhromaždeniach vyzvali na jednotu, aby bolo možné čeliť súčasnej konzervatívnej vláde strany Právo a spravodlivosť (PiS).Sebastian Wierzbicki zo Zväzu demokratickej ľavice (SLD) uviedol, že ľavica v Poľsku chce naďalej brániť práva zamestnancov, ale musí sa teraz sústrediť aj na ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.x x xNiekoľko tisíc demonštrantov sa dnes zišlo aj pred budovou gréckeho parlamentu v Aténach, aby protestovali proti novým úsporným opatreniam, ktoré od krajiny žiadajú jej zahraniční kreditori.Toto zhromaždenie sa konalo v čase, keď vrcholia rokovania predstaviteľov gréckej vlády a zahraničných kreditorov o záchrannom balíku pre Grécko. Už predtým sa obe strany dohodli na zachovaní prísnej kontroly výdavkov, ktorá ide nad rámec súčasného záchranného balíka. Budúce zníženie výdavkov bude zahŕňať dodatočné zníženie dôchodkov a zvýšenie daní pre Grékov, ktorí už sedem rokov zápasia s dôsledkami ekonomickej krízy.Najväčší grécky odborový zväz, GSEE, zvoláva na 17. mája generálny štrajk na protest proti najnovšiemu úspornému balíčku.x x xÚčastníci prvomájových pochodov a zhromaždení v Taliansku žiadali zníženie miery nezamestnanosti v krajine.Hlavné prvomájové podujatie sa už tradične konalo v sicílskom meste Portella della Ginestra, kde jeho účastníci vyzvali vládu, aby venovala viac pozornosti problematike nezamestnanosti a s cieľom zvýšiť počet pracovných miest zvýšila objem investícií štátu do ekonomiky.Taliansky prezident Sergio Mattarella vo svojom vyhlásení ocenil, že talianska ekonomika po dlhých rokoch recesie začala rásť, pričom však uviedol, že počet nezamestnaných, najmä mladých ľudí, je stále vysoký.x x xV nemeckom hlavnom meste Berlín sa už tradične konalo viacero prvomájových podujatí, ktoré zvolali odborári, ochrancovia životného prostredia či bojovníci za rovnoprávnosť.x x xDemonštrácie a mítingy pri príležitosti osláv 1. mája sa dnes konali aj na rôznych miestach Francúzska. Vzhľadom na blížiace sa druhé kolo prezidentských volieb mali tentoraz silný politický podtón. V Paríži došlo aj k stretom medzi políciou a demonštrantmi. Polícia proti davu použila slzotvorný plyn.Nepokoje a strety medzi políciou a demonštrantmi sa dnes odohrali v Paríži pri prvomájových pochodoch. Dvaja policajti utrpeli zranenia. Po útoku demonštrantov policajti použili proti davu slzotvorný plyn.Parížske policajné riaditeľstvo informovalo, že dvaja muži zákona utrpeli zranenia po zasiahnutí zápalnými fľašami utrpeli zranenia. Francúzsky denník Le Figaro informoval, že policajti na útok zareagovali použitím slzotvorného plynu proti rozzúrenému davu.Polícia oddelila z čela masy demonštrantov na parížskom Námestí republiky približne 150 ľudí, ktorí si maskovali tvár. Agentúra Reuters informovala, že mali na tvárach masky Marine Le Penovej a jej otca Jeana-Marieho Le Pena. Le Figaro tiež informoval, že policajtov zasiahli predmety hodené z tejto skupiny demonštrantov.Politický podtón majú tohtoročné oslavy prvého mája vo Francúzsku. Desaťtisíce ľudí naprieč krajinou využili oslavy Dňa práce na kritiku Národného frontu (FN), ale aj ekonomického liberalizmu Marine Le Penovej. Odborové organizácie nie sú jednotné v tom, koho voliť v druhom kole prezidentských volieb.Najmenej 3500 Francúzov dnes demonštrovalo v Bordeaux.vyhlásil jeden z tamojších demonštrantov citovaný denníkom Le Figaro.V meste Nantes na západe Francúzska protestovalo najmenej 4000 ľudí protiSúčasný sociálny systém obhajovali tisíce stúpencov odborárov v Marseille. V meste Toulouse v blízkosti Pyrenejí najmenej 6000 ľudí skandovalo heslo "všetci nenávidia FN". Tisíce ľudí vyšli do ulíc aj v meste Lyon, informoval Le Figaro.Do ulíc vyšli aj prívrženci odborov v metropole severu Lille. Tamojšia odborová organizácia CFDT vyzvala na voľbu Emmanuela Macrona v druhom kole. Podľa odborových predákov bolo na demonštrácii o tretinu viac ľudí ako vlani, hoci bolo nepríjemné počasie.Každoročnú demonštráciu pri soche Jany z Arku v Paríži usporiadal niekdajší líder FN Jean-Marie Le Pen. Skritizoval Macrona a vyzval voličov, aby dali hlas jeho dcére Marine Le Penovej. Informáciu priniesol internetový portál L'Internaute. Le Penová si zmeria sily s Macronom v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb.x x xVeľkú účasť už tradične mali prvomájové mítingy a pochody v Rusku a bývalých sovietskych republikách.V Moskve sa dnes konali dva veľké prvomájové sprievody. Jeden sprievod - odborársky - sa konal na Červenom námestí a zúčastnilo sa na ňom do 130.000 ľudí.Na druhom sprievode, organizovanom komunistami, bolo niekoľko tisíc ľudí. Väčšina z nich mala v rukách červené sovietske vlajky, ale v porovnaní s uplynulými rokmi bolo v dave vidno menej portrétov sovietskych vodcov Vladimira Iľjiča Lenina a Josifa Stalina.x x xPrvomájové pochody sa dnes konali aj v kambodžskom Phnom Pénhe, kde sa ich účastníci domáhali vyšších miezd a slobôd. Ich pochod smerom k parlamentu však zastavila polícia, ktorá im zabránila doručiť do parlamentu petíciu s požiadavkami pracujúcich.x x xVyššie mzdy za svoju prácu dnes žiadali aj účastníci prvomájových pochodov vo filipínskej Manile, kde však súčasne protestovali i proti údajným mimosúdnym vraždám, ku ktorým dochádza v rámci boja s drogovou zločinnosťou.x x xSpravodlivého odmeňovania za svoju prácu a lepších pracovných podmienok sa dnes dožadovali aj účastníci prvomájových pochodov na Taiwane.Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen však na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook napísala, že k zlepšeniam na trhu práce už došlo, pričom súčasne upozornila, že veľké reformy si vyžadujú čas.x x xLepšie mzdy a právnu ochranu dnes v Bangladéši žiadali tisíce pracovníkov odevného priemyslu. Bangladéš je druhým najväčším výrobcom odevov na svete, ale pracovné podmienky odevných robotníkov sú často veľmi kruté, konštatovala agentúra AP.Od svojich zamestnávateľov robotníci žiadajú aj lepšie ubytovanie a zdravotnú starostlivosť. Chcú tiež, aby továrne zabezpečili vzdelávanie pre deti svojich zamestnancov.x x xTradičný prvomájový sprievod sa dnes konal aj na Kube. V Havane sa mu prizeral prezident Raúl Castro. Akciu narušil demonštrant, ktorý sa rozbehol pred čelom sprievodu s americkou vlajkou v ruke. Zadržali ho a odviedli policajti v civile.Agentúra AP v súvislosti s incidentom konštatovala, že ide o prekvapujúce zlyhanie bezpečnostných zložiek, pretože podobné provládne podujatia na Kube zvyčajne sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.