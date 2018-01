Prvou premiérou ŠDK v novom roku bude hra Ešte sa to dá zachrániť

Štátne divadlo Košice, archívna snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 14. januára (TASR) - Prvou tohtoročnou premiérou Štátneho divadla Košice bude inscenácia hry Adriany Krúpovej Ešte sa to dá zachrániť. Uvedú ju v piatok 19. januára na Malej scéne. Vznikla v rámci projektu Divadelného ústavu Ódy a frašky, v ktorom sa súčasní slovenskí autori v krátkych dramatických textoch zamýšľajú nad stavom našej spoločnosti najmä vo vzťahu k Európskej únii. V príbehu nechýbajú eurofondy a ich, to všetko zobrazené prostredníctvom sarkastického až ironického humoru. Informoval hovorca divadla Svjatoslav Dohovič.Dramaturgička Miriam Kičiňová uviedla, že hra košickej herečky a zároveň autorky mnohých textov uvádzaných v rozhlase i na divadelných javiskách sa možno ani neodohráva v takej vzdialenej budúcnosti. Posvietila si na eurofondy, z ktorých sa dá rozbehnúť biznis v divadle. Poukázala na zákulisné intrigy, umelé i skutočné vykazovanie činnosti.Autorka hry rozvíja príbeh na jednej rodine. Prostredníctvom jej členov odhaľuje, čo sa deje v spoločnosti, ako sa zneužívajú peniaze, ktoré by mali slúžiť všetkým. Nešetrí ani mladých. "Nechcem zovšeobecňovať, že všetci sú problematickí, ale sama zažívam, že generácia, ktorá nastupuje po nás, je deformovaná našimi hodnotami, že začínajú byť obludnejší. Cez komédiu, iróniu a sarkazmus som chcela tento pohľad ponúknuť aj divákom," povedala Krúpová.Nová inscenácia je režisérskym debutom Juraja Bielika, ktorý do predstavenia pripravil aj hudbu. Scénu a kostýmy navrhla Katarína Holková. V jednotlivých postavách diváci uvidia hercov košickej činohry Tomáša Dira, Danu Košickú, Ivana Krúpu, Líviu Michalčík Dujavovú, Michala Soltésza, Henrietu Kecerovú, Adrianu Krúpovú, Adrianu Ballovú, Katarínu Horňákovú a Františka Baloga.