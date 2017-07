Prvú previerku pre vrchárov v 5. etape vyhral Aru, žltý Froome

Na archívnej snímke britský cyklista Chris Froome v žltom drese- Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Planche des Belles Filles 5. júla (TASR) - Taliansky cyklista Fabio Aru zvíťazil v stredajšej 5. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne Astana sa presadil v záverečnom náročnom stúpaní na La Planche des Belles Filles a etapu, ktorá merala 160,5 km a štartovala v meste Vittel ovládol časom 3:44:07 h. Na druhej priečke sa umiestnil Ír Daniel Martin z Quick-Stepu a tretí bol britský obhajca Chris Froome zo Sky, ktorý sa dostal na čelo celkového poradia. Zo žltého dresu vyzliekol krajana a tímového kolegu Gerainta Thomasa (+12 s). Aru poskočil na tretiu priečku (+14 s).Štart piatej etapy už bol bez slovenského päťnásobného držiteľa zeleného dresu. Petra Sagana totiž jury pretekov diskvalifikovala za vrazenie do Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte utorkovej etapy. Sagan približne 50 m pred cieľom vystrčil lakeť, zasiahol vedľa neho Cavendisha, ktorý vletel do ochrannej bariéry. Následne cez neho prepadli ďalší jazdci. Slovákovi, ktorý v cieli obsadil druhé miesto, najskôr za kolíziu udelili 30-sekundovú penalizáciu a odobrali mu 80 bodov. Pretekárska jury však neskôr rozhodla o úplnej diskvalifikácii. Podľa nej Sagan priamo zavinil Cavendishov pád. Nepomohlo ani odvolanie sa tímu Bora a ani telefonát na Športový arbitrážny súd.Na Tour tak ostal jediný slovenský zástupca Petrov brat Juraj Sagan taktiež z Bory.V stredu bola na programe prvá previerka pre adeptov na umiestnenie v celkovom poradí. Na pelotón síce čakalo "len" 160,5 km a dve vrchárske prémie, no tá druhá bol výstup na "Pláň pekných dievčat", lyžiarske stredisko vo Vogézach vo výške 1035 metrov nad morom. Išlo o šesť kilometrov dlhý výstup s priemerným sklonom 8,5% a maximálnym až 20%.Krátko po štarte sa od pelotónu odtrhla silná osmička Jan Bakelants (Ag2r La Mondiale), Mickael Delage (FDJ), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Dylan van Baarle (Cannonale-Drapac), Pierre-Luc Perichon (Fortuneo-Oscaro), Thomas Voeckler (Direct Energie), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) a Thomas De Gendt (Lotto Soudal), ktorá si už po 15 km vypracovala 3:30-minútový náskok. Ten sa po odjazdení 70 km znížil na približne dve a pol minúty a hlavné pole z neho pomaličky odkrajovalo. Na čele pelotónu boli väčšinu času jazdci BMC, hneď za nimi boli zoradení pretekári Sky so žltým Thomasom a obhajcom Froomeom.Pred vrcholom prvého kopca Cote d'Esmoulieres (3. kategórie) zaútočil z úniku Bakelants a vytvoril si malý náskok pred päticou Voeckler, Perichon, Boasson Hagen, Gilbert, Van Baarle. Ďalší dvaja z úniku odpadli, šestica na čele sa spojila a mala náskok 2:40 na pelotón. Na úpätí La Planche des Belles Filles ostali na čele už len Gilbert a Bakelants, no ich náskok bol pod jednou minútou a neustále sa zmenšoval. Únik dňa nakoniec skončil štyri kilometre pred cieľom. To už na čele hlavného poľa udával tempo vláčik jazdcov Sky. Tí nikoho nešetrili a postupne sa z vedúcej skupiny odpájalo viac a viac cyklistov - Mollema, Pinot, Kwiatkowski, Kreuziger.Ako prvý zaútočil dva a pol km pred cieľom Aru v drese majstra Talianska, ktorý si vytvoril náskok asi 150 metrov. Po ňom sa zo sedanky zdvihol aj S. Yates a krátko po ňom aj Froome. Na nástup obhajcu trofeje reagovali Bardet, D. Martin a Porte, no nestíhali Quintana ani Contador. Aru si už náskok postrážil a získal prvý etapový triumf na Tour. Druhý skončil D. Martin, tretí Froome a štvrtý Porte.