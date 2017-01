Prvý Čech, ktorý sa chcel pridať k Islamskému štátu, zostáva vo väzbe

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Plzeň 18. januára (TASR) - Mladík z Českej republiky Jan S., ktorý sa podľa obžaloby chcel pridať k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom dnes krajský súd v Plzni. Proces sa začne vo februári, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Obžalovaný zostáva vo väzbe, lebo podľa súdu stále trvá obava, že by ušiel alebo by mohol pokračovať v trestnom čine, ktorý pripravoval. Hovorca súdu David Unger tiež uviedol, že mladík pochádzajúci z okresu Plzeň nepodal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť.Jan S. (21) je obvinený z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku v štádiu prípravy, za čo môže dostať až 15 rokov väzenia.Čecha zadržali v januári 2016 tureckí policajti na letisku v Istanbule, keď prestupoval na let do mesta Gaziantep pri turecko-sýrskych hraniciach. Práve z toho mesta sa vydávajú do Sýrie záujemcovia o boj v radoch Islamského štátu.Keď sa mladík tureckým policajtom priznal, že chcel cestovať ďalej do Sýrie a pridať sa tam k IS, poslali ho naspäť do Česka, pripomenuli Novinky.cz.