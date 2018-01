PRVÝ DEŇ SHUTDOWNU v USA: Aké sú dôsledky?

Kongresová knižnica vo Washingtone je zatvorená. Na jej dverách vidieť oznámenie, ktoré uvádza aj príčinu - shutdown. 21. januára 2017, Washington. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zatvorené atrakcie, ako napríklad Socha slobody v New Yorku, a pozastavenie fungovania niektorých federálnych služieb. To sú prvé dôsledky tzv. shutdownu, zastavenia financovania federálnych úradov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. januára (TASR) - Zatvorené atrakcie, ako napríklad Socha slobody v New Yorku, a pozastavenie fungovania niektorých federálnych služieb. To sú prvé dôsledky tzv. shutdownu, zastavenia financovania federálnych úradov.Návrh zákona o krátkodobom financovaní vlády USA nezískal totiž v piatok (19.1.) v Senáte potrebných 60 hlasov. V 100-člennom Senáte majú republikáni 51 kresiel. K shutdownu došlo naposledy v októbri 2013 a trval 16 dní.Federálne služby spadajú do dvoch kategórií počas shutdownu. Delia sa na nevyhnutné, teda základné, a nepodstatné. Základné služby, ako napríklad pošta či kontrola sociálneho zabezpečenia, systém riadenia letovej prevádzky ďalej fungujú, rovnako ako FBI, colná správa, ochrana hraníc či nemocnice pre veteránov. Nepodstatné služby, ako je napríklad spracovanie benefitov pre nových veteránov či vysielanie armádneho rozhlasu a televízie, sa pozastavujú až do obnovenia finančných prostriedkov.Vojaci v aktívnej službe task zostávajú na svojich miestach, ale tí, ktorí slúžia v zahraničí, nebudú môcť sledovať vysielanie armádnej televízie a rozhlasu, vrátane playoff NFL.Takmer polovica z 2 miliónov civilných federálnych pracovníkov nebude môcť v pondelok (22.1.) nastúpiť do práce, keďže ich agentúram došli finančné prostriedky. To znamená, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa vstupuje do svojho druhého roka bez plne funkčnej vlády.