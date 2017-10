Prvý gól v Bundeslige venoval Duda rodine

Futbalista Hoffenheimu Dennis Geiger (vpravo) a hráč Herthy Berlín Slovák Ondrej Duda (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 2. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda si otvoril strelecký účet v nemeckej Bundeslige a premiérový zásah venoval svojej rodine. Dvadsaťdvaročný stredopoliar doklepol v nedeľňajšom 7. kole do siete majstrovského Bayernu Mníchov loptu po perfektnom individuálnom prieniku Japonca Genkiho Haragučiho v 51. minúte, znížil ním na 1:2 a jeho tím napokon získal bod po remíze 2:2.Na berlínskom Olympijskom štadióne pred 70-tisíc divákmi domáci prehrávali 0:2, ale nezabalili to a využili krízu hostí.povedal Duda v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Premiérový zásah sa zdal jednoduchý, podľa bývalého hráča Legie Varšava to ale bolo zložitejšie.dodal Duda.Po prestupe z Poľska do Nemecka ho brzdili zranenia, momentálne sa však začína etablovať v základnej zostave maďarského trénera Pála Dárdaia:uzavrel.