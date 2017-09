Prvý hromadný výber sudcov sa uskutoční 27. novembra

Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 26. septembra (TASR) – Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková vyhlásila historicky prvé hromadné výberové konanie na funkciu sudcu. Jeho termín určila na 27. novembra. Vo všetkých slovenských krajoch sa uskutoční jeho písomná časť jednotne v tento deň so začiatkom o 8.30 h. Vyhlásenie hromadného výberu oznámila Súdna rada prostredníctvom tlačovej správy.Hromadný výber kandidátov na sudcov priniesla zmena sudcovských zákonov, ktorú schválil parlament v máji tohto roku. Predsedníčka Súdnej rady získala kompetenciu a zákonnú povinnosť hromadné výberové konanie vyhlasovať. Výber sudcov sa bude po novom uskutočňovať nie jednotlivo na okresných súdoch, ale hromade v jednom čase pre obvod každého krajského súdu.oznámilo tlačové oddelenie Súdnej rady. Rada na svojej internetovej stránke tiež zverejnila informácie o mieste uskutočnenia výberového konania, podmienky pre účasť v ňom a ďalšie informácie.Hromadné výberové konanie, ktoré sa podľa novej zákonnej úpravy môže uskutočniť dvakrát do roka bude pozostávať z písomnej časti, ktorú tvorí písomný test, prípadovej štúdie, písomného prekladu z cudzieho jazyka a písomného vypracovania súdnych rozhodnutí. Ďalej z psychologického posúdenia a ústnej časti.priblížilo tlačové oddelenie Súdnej rady.Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková v pondelok (25.9.) členov Súdnej rady informovala, že v prvom hromadnom výbere sa bude vyberať celkom 125 kandidátov na budúcich sudcov. Počet miest určila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) aj s ohľadom na aktuálne počty sudcov na jednotlivých súdoch, predpokladané odchody sudcov do dôchodku či výberové konania, ktoré dobiehajú ešte starým spôsobom.Najviac kandidátov, až 25, získal Košický kraj, 20 nových sudcov bude možné vybrať v Bratislavskom kraji, 17 v Banskobystrickom, 15 v Prešovskom a Nitrianskom, 13 v Žilinskom a po 10 v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Vybraní kandidáti vytvoria databázu, z ktorej sa budú v budúcnosti operatívne obsadzovať uvoľnené sudcovské miesta. Má sa tým vyriešiť súčasný problém, keď po zavedení previerok kandidátov trvá obsadenie uvoľneného miesta až jeden rok. Cieľom zmien je však i zvýšenie kvality nových sudcov vstupujúcich do justície.