Prvý koncert v manchesterskej aréne bude 9. septembra

Na archívnej snímke osobná prehliadka návštevníkov pred benefičným koncertom Ariany Grande a jej hostí za obete útoku v Manchestri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. augusta (TASR) - Skupina britského rockového hudobníka Noela Gallaghera (50) bude headlinerom koncertu, ktorý sa uskutoční 9. septembra v hale Manchester Arena. Pôjde o vôbec prvé podujatie v manchesterskej aréne od májového bombového útoku, pri ktorom tam prišlo o život 22 ľudí, informovala dnes agentúra AP.Na koncerte s názvom We Are Manchester, venovanom pamiatke obetí útoku, vystúpia okrem Gallagerovej skupiny Noel Gallagher's High Flying Birds tiež kapely ako The Courteeners, Blossoms či spevák Rick Astley.Okrem hudobníkov na podujatí vystúpi aj básnik Tony Walsh, známy aj pod pseudonymom Longfella, ktorého báseň This is the Place sa po májovom útoku stala akýmsi symbolom vzdoru mesta. Deň po útoku ju totiž prečítal pred tisícovým davom ľudí, ktorí sa na počesť obetí zhromaždili v Manchesteri.Samovražedný bombový útok v Manchestri z 22. mája si vyžiadal 22 mŕtvych a viac ako 200 zranených. K útoku došlo po skončení koncertu americkej speváčky Ariany Grande. Jeho páchateľom bol Salman Abedi, britský občan líbyjského pôvodu, ktorý v hale odpálil podomácky vyrobenú nálož.