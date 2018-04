Prvý rebríček slovenských miest a obcí v triedení odpadu

NAJÚSPEŠNEJŠIE OBCE V TRIEDENÍ ODPADOV S POPULÁCIOU NAD 5 000 ĽUDÍ







PORADIE

OBEC

OKRES

UKAZOVATEĽ EFEKTIVITA

UKAZOVATEĽ VYŤAŽITEĽNOSŤ

BODY EFEKTIVITA

BODY VYŤAŽITEĽNOSŤ

SPOLU





1





Dubnica nad Váhom





Ilava

60,84

66,52

74

76

150





1





Nemšová





Trenčín

91,41

54,13

77

73

150





3





Skalica





Skalica

48,10

90,02

72

77

149





4





Dunajská Lužná





Senec

44,07

51,59

69

72

141





5





Dolný Kubín





Dolný Kubín

47,87

49,07

71

69

140





6





Liptovský Hrádok





Liptovský Mikuláš

36,45

58,02

63

75

138





7

Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom

37,31

48,46

66

68

134





8

Stará Turá

Nové Mesto nad Váhom

33,24

54,84

58

74

132





9





Námestovo





Námestovo

64,22

33,30

75

55

130





9





Vrbové





Piešťany

65,18

32,82

76

54

130







NAJÚSPEŠNEJŠIE OBCE V TRIEDENÍ ODPADOV S POPULÁCIOU POD 5 000 ĽUDÍ







PORADIE

OBEC

OKRES

UKAZOVATEĽ EFEKTIVITA

UKAZOVATEĽ VYŤAŽITEĽNOSŤ

BODY EFEKTIVITA

BODY VYŤAŽITEĽNOSŤ

SPOLU





1

Demänovská Dolina

Liptovský Mikuláš

83,54

307,25

1446

1462

2908





2

Malatíny

Liptovský Mikuláš

74,23

162,22

1434

1456

2890





3

Lazisko

Liptovský Mikuláš

81,83

92,93

1445

1442

2887





4





Liptovské Kľačany









Liptovský Mikuláš





73,67

110,87

1431

1449

2880





5

Šípkov

Bánovce nad Bebravou

145,31

70,28

1462

1409

2871





6

Pohronský Bukovec

Banská Bystrica

70,00

116,56

1419

1451

2870





7





Tuchyňa





Ilava

72,44

90,13

1428

1440

2868





8





Mikušovce





Ilava

72,75

89,26

1429

1438

2867





9

Galovany

Liptovský Mikuláš

68,21

130,18

1409

1454

2863





10

Liptovský Michal

Ružomberok

71,03

92,31

1421

1441

2862







Regionálne rozdiely

Ako funguje súčasná odpadová politika

O ENVI - PAK

Do portfólia spoločnosti ENVI - PAK patrilo v roku 2017 viac ako 50 % miest a obcí na Slovensku. Rebríček sídel podľa toho, ako úspešné sú v triedení odpadu, vznikol po prvýkrát.Poradové miesto v rebríčku vzniklo kombináciou dvoch faktorov kľúčových pri zbere a separovaní odpadov. Sú to efektivita a vyťažiteľnosť. „Parameter efektivity nám ukazuje, ako účinne je využitá inštalovaná infraštruktúra. Udáva, koľko gramov v daných komoditách sa vyzbiera v jednom litri. Pod litrami si môžeme predstaviť objemy zberných nádob a vriec, ktoré dodávame do domácností. Takže čím viac gramov odpadu je v týchto objemoch správne zatriedených, tým je systém lepší,“ vysvetľuje Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK. Zároveň dodáva, že nie je dôležité len to, aby bol v konkrétnom druhu nádoby ten správny odpad. Ide aj o to, aby tam bol uskladnený správne, teda aby zaberal čo najmenej miesta – plastové fľaše pokrčené, kartónové krabice rozrezané.Druhým kritériom je vyťažiteľnosť. Čím viac kíl na obyvateľa obec ročne vyzbiera, tým je úspešnejšia. „Čím je miera vyťažiteľnosti vyššia, tým menej odpadov z obce končí na skládkach a obec šetrí náklady na zber komunálneho odpadu. Úspešné obce navyše primerane využívajú infraštruktúru, ktorá je pre ne k dispozícii,“ dodáva Roman Vandák.Umiestnenie v rebríčku je kombináciou bodov za oba faktory. Práve tie sú totiž najdôležitejšie aj z hľadiska obcí.Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 30 kilogramov na obyvateľa ročne. Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách nájdete tu Rebríčky ukazujú, že západu Slovenska sa v triedení odpadu darí viac ako obciam a mestám na východe. „Tým najdôležitejším faktorom je, kedy bol v obci založený triedený zber a ako ho obec rozvíjala. Keď sme v roku 2016 po zmene zákona preberali systém, stretli sme sa s veľkým množstvom obcí, ktoré nespĺňali zákonné podmienky. Napríklad sa u nich netriedilo 5 zložiek, ale iba jedna,“ vysvetľuje Roman Vandák a vzápätí dodáva, že nový zákon pomohol situáciu zlepšiť. Kým v roku 2016 vyzbierali obce združené v OZV ENVI - PAK vyše 93 tisíc ton triedeného odpadu, vlani sa im podarilo vyseparovať viac ako 106 tisíc ton.„Dôležité je spomenúť aj ľudský faktor. Disciplínu občanov a spôsob, akým s nimi zamestnanci miestneho oddelenia životného prostredia pracujú a komunikujú. Pamätám si na množstvo zapálených ľudí, ktorí pracujú na úradoch v mestách a obciach, ktoré sa umiestnili na čele rebríčka. Tí obyvateľov vzdelávajú, robia osvetu, učia ich, čo a ako majú zbierať,“ hovorí Roman Vandák.Obciam, ktoré v rebríčku skončili na spodných priečkach, chce OZV ENVI - PAK pomôcť zlepšovať sa. S mestami a obcami, ktorým sa nedarí odpad zbierať efektívne, komunikujú regionálni zástupcovia ENVI – PAK o možnostiach zlepšenia. Navyše, obciam, ktoré skončili na konci rebríčka plánuje ENVI - PAK poskytnúť na mieru šité vzdelávanie, ktoré pripraví v spolupráci s vybranými občianskymi združeniami.Výrobcovia a dovozcovia sú zodpovední za svoje výrobky a obaly, v ktorých sú zabalené, aj po tom, čo ich predajú spotrebiteľovi a stanú sa z nich odpady. Princíp takzvanej rozšírenej zodpovednosti výrobcov uplatňujú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Na trhu ich je viac, výrobcovia si z nich môžu vybrať alebo si založiť vlastnú organizáciu, čím vzniká zdravé konkurenčné prostredie. Povinnosti OZV vysvetľuje Hana Nováková z OZV ENVI - PAK: „Dohliadame, aby výrobcovia mali splnené limity a zberové podiely, na základe slovenskej aj európskej legislatívy. Podľa objemu vyprodukovaných obalových a neobalových výrobkov vypočítame za výrobcov ich trhový a zberový podiel.“ ENVI - PAK je najväčšou OZV na Slovensku a spolupracuje s viac ako 2 000 výrobcami a dovozcami. Z peňazí, ktoré výrobcovia OZV zaplatia, sa financuje zber triedeného odpadu, infraštruktúra, dotrieďovanie, lisovanie, balenie a ďalšia manipulácia s odpadom.OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov v zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.