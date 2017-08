Prvý september bude pod Tatrami patriť behu, spojí dve mestá s obcou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Poprad/Svit 31. augusta (TASR) – Prvý september bude pod Tatrami patriť behu a nordic walkingu. Pre nadšencov športu je pripravených viacero súťažných disciplín, a to Podtatranský maratón, Primátorská desiatka, beh pre deti do 15 rokov a disciplína, do ktorej sa môžu zapojiť všetci budúci prváci.O 11.00 h vyštartujú z centra Popradu stovky bežcov na trasu Podtatranského polmaratónu dlhú 21 km s obrátkou vo Svite. Trasa povedie aj do Spišskej Teplice a skončí na popradskom námestí. Primátorská desiatka povedie cez Spišskú Teplicu. Trať nordic walkingu je dlhá desať kilometrov a vyštartuje zo Svitu.Súťažné disciplíny sú pripravené aj pre deti. Tie do 15 rokov si zmerajú sily v minipolmaratóne dlhom 2,1 kilometra. Pre budúcich prvákov je pripravený okruh dlhý 300 metrov. Mesto Poprad o súťažných disciplínach informovalo na svojej internetovej stránke.Súťaže sa zúčastnia aj športovci z okresu, napríklad basketbalisti zo Svitu. Tento rok sa okrem pretekárov zo Slovenska prihlásili aj zahraniční bežci z Českej republiky, Poľska, Fínska, Nemecka, Veľkej Británie a Talianska.Súčasťou športového dňa bude v Poprade aj rodinná súťaž Mama, tato, športujte s nami.uviedol Peter Procházka z oddelenia školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade.V podtatranských mestách je pripravený aj sprievodný program, v Poprade sa predstaví skupina Batida so svojou bubnovou šou, spevák Peter Bažík, na futbalovom štadióne vo Svite sa uskutočnia viaceré akcie pre všetky vekové kategórie v duchu hesla Svit športuje. Program tu vyvrcholí ľudovou veselicou.Cyklochodník na úseku medzi Popradom zo sídliska Západ až po Svit bude 1. septembra v čase od 10.50 do 14.00 h z dôvodu konania pretekov úplne uzatvorený. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti Facebook.