Prvý tajfún sezóny zranil na Taiwane 81 ľudí

Tchaj-pej 30. júla (TASR) - Taiwan sa spamätáva z následkov prvého tohtoročného tajfúnu, ktorý pri prechode cez tento ostrov spôsobil zranenia 81 osôb a záplavy v pobrežných mestách.Taiwanský meteorologický úrad uviedol, že tajfún Nesat udrel na pevninu v sobotu večer miestneho času v oblasti na severovýchodnom pobreží, pričom rýchlosť vetra v nárazoch dosahovala 173 kilometrov za hodinu. Podľa vyhlásení pohotovostných zložiek vzduchom lietali úlomky skla a silný vietor tiež prevracal mopedy či väčšie vozidlá. S výnimkou dvoch prípadov však zaznamenali len ľahké zranenia.Vyše 10.000 ľudí, prevažne v južnej časti Taiwanu, pred príchodom tajfúnu evakuovali. V súvislosti s počasím bolo zrušených 145 medzinárodných letov a došlo tiež k prerušeniu dodávok elektriny do takmer pol milióna domácností.Tajfún Nesat medzitým zoslabol a presunul sa do juhovýchodnej čínskej provincie Fu-ťien. V tamojšom provinčnom hlavnom meste Fu-čou evakuovali takmer 70.000 ľudí a zrušili desiatky vlakových a leteckých spojov.Taiwan by mala ešte dnes večer zasiahnuť ďalšia tropická búrka.