Prvý úsek Vážskej cyklotrasy by mal byť dokončený v novembri

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 1. augusta (TASR) – Prvý úsek zo 100-kilometrovej Vážskej cyklotrasy spájajúcej Žilinský, Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj, vedúci z obce Horná Streda do Nového Mesta nad Váhom by mal byť vybudovaný do novembra tohto roku. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú dnes podpísal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška so zhotoviteľom cyklotrasy – spoločnosťou Strabag.doplnil Baška.Ešte v tomto roku chcú podľa neho podpísať zmluvu na ďalšiu časť Vážskej cyklotrasy v úseku Púchov – Kúpele Nimnica, financovaná bude rovnako z rozpočtu TSK. Na zvyšných šesť úsekov cyklotrasy chcú podľa Bašku využiť financovanie z Integrovaného regionálneho operačného programu. Termín ukončenia celej 100-kilometrovej Vážskej cyklotrasy limituje rekonštrukcia železnice.doplnil Baška.